Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229098
Zee Bihar JharkhandBH khagaria

Khagaria Encounter: 'ऑपरेशन लंगड़ा' में एक और हाफ एनकाउंटर, अबकी खगड़िया में 50 हजार का इनामी बदमाश धराया

Khagaria Encounter: खगड़िया पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 10:11 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Khagaria Police Encounter: बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' अभियान लगातार जारी है. ताजा मामला खगड़िया जिले से सामने आया है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन गोली लगने से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन को पैर में गोली लगी है. उसे जख्मी हालत में इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल में भेजा गया है.

बता दें कि अपराधी मोहम्मद बुद्दीन पर 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था. खगड़िया पुलिस की और से उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था. इस मामले में खगड़िया एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि अपराधी मोहम्मद बुद्दीन हथियार के साथ सुखाय बासा में छुपा हुआ है. इसके बाद एसटीएफ और बेलदौर थाना की पुलिस ने रेड मारी. इस दौरान अपराधी ने भागने के इरादे से पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

एसपी के अनुसार, मोहम्मद बुद्दीन जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल था और लंबे समय से फरार चल रहा था. बेलदौर थाने में ही उस पर करीब 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके अलावा सहरसा और मधेपुरा में भी उसके खिलाफ कई मामले होने की जानकारी मिली है. इससे पहले 22 मई को जहानाबाद में पुलिस ने कुख्यात किलर विक्कू उर्फ रावण का हाफ एनकाउंटर किया था. इस मुठभेड़ के दौरान अपराधी की गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- हितेश

TAGS

Khagaria EncounterKhagaria NewsBihar Encounter

Trending news

Khagaria Encounter
'ऑपरेशन लंगड़ा' में एक और हाफ एनकाउंटर, खगड़िया में 50 हजार का इनामी बदमाश धराया
Jharkhand Weather
झारखंड में कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश, देखें अपने जिले के मौसम का हाल?
Jharkhand Weather
झारखंड में कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश, देखें अपने जिले के मौसम का हाल?
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: भीषण गर्मी में खूंटी पुलिस की बड़ी पहल, SP ऋषभ गर्ग ने खुद राहगीरों को पिलाया पानी, 10 थानों में खुली पनशाला
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: भीषण गर्मी में खूंटी पुलिस की बड़ी पहल, SP ऋषभ गर्ग ने खुद राहगीरों को पिलाया पानी, 10 थानों में खुली पनशाला
champaran news
चंपारण रेंज में DIG का बड़ा एक्शन, 48 घंटे में 705 अपराधी गिरफ्तार
Lucknow-Agra Expressway
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस पर दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी, 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत
Patna Weather
Patna Weather: पटना में बरस रही आग! जानें कब होगी बारिश, देखें मौसम की ताजा रिपोर्ट
Nalanda News
44 डिग्री तापमान के बावजूद राजगीर मलमास मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: कैमूर में बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या, मोतिहारी में प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप