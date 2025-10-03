Bihar Politics: JDU विधायक डॉ. संजीव कुमार ने थामा राजद का दामन, तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े

JDU MLA Sanjeev Kumar Join RJD: खगड़िया जिले के गोगरी में सोमवार को राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने राजद की सदस्यता ले ली. गोगरी स्थित भगवान हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में राजद जिलाध्यक्ष मनोहर यादव ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई. खराब मौसम की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जल्द ही परबत्ता आने का भरोसा दिलाया.

तेजस्वी यादव ने अपने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि डॉ. संजीव कुमार के आने से राजद और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित और विकास के मुद्दों को लेकर काम करती रही है और अब परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम होगा. तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करें.

डॉ. संजीव कुमार ने सभा में कहा कि परबत्ता की जनता उनके लिए परिवार जैसी है और उनकी राजनीति हमेशा आम लोगों की भलाई के लिए रही है. उन्होंने कहा कि राजद की विचारधारा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने आगे कहा कि अब वे पूरी तरह से राजद को समर्पित रहेंगे और जनहित में काम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. संजीव कुमार के राजद में आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थीं. जदयू नेतृत्व से उनकी नाराजगी और उपेक्षा की चर्चा पहले से ही राजनीतिक गलियारों में थी. फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा के विश्वास मत के दौरान भी उनका नाम सुर्खियों में आया था, जब आर्थिक अपराध इकाई ने उन्हें नोटिस भेजा था. उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ विधायकों से संपर्क साधकर उन्हें पद और पैसे का लालच देने की कोशिश की थी.

पिछले कुछ महीनों में डॉ. संजीव कुमार की तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ी थी. उनकी कई तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थीं. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस मुलाकात और बढ़ती नजदीकी ने उनके राजद में शामिल होने की राह आसान बना दी.

इनपुट- हितेश कुमार

ये भी पढ़ें- इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में ही हो गए थे बागी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!