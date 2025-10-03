Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2946438
Zee Bihar JharkhandBH khagaria

Bihar Politics: JDU विधायक डॉ. संजीव कुमार ने थामा राजद का दामन, तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े

खगड़िया जिले के गोगरी में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने राजद की सदस्यता ग्रहण की. खराब मौसम के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने बदला पाला
जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने बदला पाला

JDU MLA Sanjeev Kumar Join RJD: खगड़िया जिले के गोगरी में सोमवार को राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार ने राजद की सदस्यता ले ली. गोगरी स्थित भगवान हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में राजद जिलाध्यक्ष मनोहर यादव ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई. खराब मौसम की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जल्द ही परबत्ता आने का भरोसा दिलाया.

तेजस्वी यादव ने अपने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि डॉ. संजीव कुमार के आने से राजद और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित और विकास के मुद्दों को लेकर काम करती रही है और अब परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम होगा. तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करें.

डॉ. संजीव कुमार ने सभा में कहा कि परबत्ता की जनता उनके लिए परिवार जैसी है और उनकी राजनीति हमेशा आम लोगों की भलाई के लिए रही है. उन्होंने कहा कि राजद की विचारधारा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने आगे कहा कि अब वे पूरी तरह से राजद को समर्पित रहेंगे और जनहित में काम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. संजीव कुमार के राजद में आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थीं. जदयू नेतृत्व से उनकी नाराजगी और उपेक्षा की चर्चा पहले से ही राजनीतिक गलियारों में थी. फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा के विश्वास मत के दौरान भी उनका नाम सुर्खियों में आया था, जब आर्थिक अपराध इकाई ने उन्हें नोटिस भेजा था. उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ विधायकों से संपर्क साधकर उन्हें पद और पैसे का लालच देने की कोशिश की थी.

पिछले कुछ महीनों में डॉ. संजीव कुमार की तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ी थी. उनकी कई तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थीं. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस मुलाकात और बढ़ती नजदीकी ने उनके राजद में शामिल होने की राह आसान बना दी.

इनपुट- हितेश कुमार

ये भी पढ़ें- इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में ही हो गए थे बागी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politicsSanjeev KumarTejashwi Yadav

Trending news

Aditya Sahu
आदित्य साहू बने झारखंड के नए कार्यकारी अध्यक्ष, कहा- जनता के विश्वास पर खरा उतरना है
Bihar News
महिला रोजगार योजना ने दी लाखों महिलाओं को ताकत, पढ़िए उनकी सफलता की कहानी
Araria News
कोल्हापुर मदरसे में बच्चे की मौत के बाद बड़ा खुलासा, अररिया के बच्चे रेस्क्यू
Dr. Sanjeev
इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में ही हो गए थे बागी
Jan Suraaj Party
Jehanabad: भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जन सुराज का प्रदर्शन, फूंका पुतला
nitish kumar
25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की मदद, नीतीश कुमार ने दी आर्थिक आजादी का उड़ान
Jharkhand news
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ली आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चुटकी
bihar chunav 2025
मन से तो 2024 में ही राजद में चले गए थे डॉ संजीव कुमार, अब तो सिर्फ खानापूर्ति होगी!
nitish kumar
देश का सबसे बड़ा सोलर पावंर प्लांट बनकर तैयार, CM नीतीश कुमार कल करेंगे उद्घाटन
bihar chunav 2025
7.42 करोड़ कुल वोटर, एक करोड़ तो 'मैनेज' हो गए, बाकी को CM नीतीश ने ऐसे खुश कर दिया!
;