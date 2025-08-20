Bihar News: चिराग के सांसद राजेश वर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को धरा तो सामने आया बड़ा खेल

MP Rajesh Verma Threat Case: चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास पार्टी से खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है. भागलपुर के एसएसपी को मैसेज करके यह धमकी दी गई. धमकी देने वाले शख्स ने मैसेज में लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वह सांसद राजेश वर्मा को जान से मार देगा. एसएसपी को यह मैसेज मिलते ही भागलपुर पुलिस एक्टिव हो गई और तुरंत साइबर सेल की मदद से नंबर की पूरी जानकारी निकाली गई. पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी कुंदन को समस्तीपुर जिले के मोरबा से गिरफ्तार किया. वह मूल रूप से इसी इलाके का रहने वाला है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को एक और बड़े खेल की जानकारी मिली.

आरोपी से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि जिस सिम से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, वह आरोपी कुंदन के साले दीपक के नाम पर था. पुलिस के अनुसार, कुंदन की अपने ससुराल पक्ष से झगड़ा चल रहा था. ससुरालवालों से बदला लेने के लिए उसने अपने साले के नाम पर सिम निकलवाया और फिर जानबूझकर भागलपुर के SSP को धमकी भरा मैसेज भेजा. उसका इरादा अपने साले को फंसाने का था. हालांकि, पुलिस ने सिम की लोकेशन के आधार पर उसको धर दबोचा. वहीं कुंदन की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसका भाई साइबर थाने पहुंचा. उसके साथ खगड़िया सांसद राजेश वर्मा का पीए भी था.

खगड़िया सांसद के पीए ने कुंदन को छोड़ने की वकालत की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि धमकी देने वाला शख्स कुंदन ही है तो वह वापस लौट गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कुंदन ने केवल भागलपुर के SSP को ही नहीं, बल्कि बेगूसराय के SP को भी धमकी भरा मैसेज भेजा था. बेगूसराय पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और रिमांड लेने की तैयारी कर रही है.

