Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले शुरू हुआ दल-बदल का खेल! CM नीतीश के विधायक संजीव कुमार आज ज्वाइन करेंगे RJD

Bihar Assembly Election 2025: विधायक संजीव कुमार के पाला बदलने की अटकलें सत्ता परिवर्तन के समय से ही लगाई जा रही थीं. फ्लोर टेस्ट के दौरान भी संजीव कुमार की नाराजगी सामने आई थी. फ्लोर टेस्ट के दो दिन पहले तक वह गायब थे. पुलिस ने उसी दिन उन्हें डिटेन किया था. सीएम नीतीश कुमार के मानने के बाद वह विधानसभा में पहुंचे थे.
Trending Photos
JDU MLA Sanjeev Kumar Will Join RJD: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनावों से पहले प्रदेश में दल-बदल का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार को आज (शुक्रवार, 3 अक्टूबर) बड़ा झटका लगने वाला है. नीतीश कुमार का एक सिपाही आज लालू यादव के साथ जाने वाला है. जानकारी के मुताबिक, खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से जेडीयू विधायक संजीव कुमार आज राजद ज्वाइन कर सकते हैं. संजीव कुमार को राजद की सदस्यता दिलाने के लिए खुद तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे. बताया जा रहा है कि गोगरी भगवान हाई स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव खुद डॉ. संजीव को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे.
हालांकि, इसके संकेत काफी पहले से मिल रहे थे. विधायक संजीव कुमार काफी पहले से पार्टी से नाराज चल रहे थे. कई बार उनके बयान जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी आ चुके थे. पिछले साल जब सीएम नीतीश कुमार ने जनवरी में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया था, उस वक्त भी विधायक संजीव कुमार अपने रुख को लेकर के चर्चा में आ गए थे. विधायक संजीव कुमार पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगे थे. इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने उनको नोटिस जारी करके पूछताछ की थी.
ये भी पढ़ें- Bihar: CM नीतीश ने दी बड़ी सौगात, प्रदेश के 534 प्रखंडों में बनेंगे सब्जी केंद्र
इस मामले में ईओयू ने परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार के अलावा नरकटियागंज के विधायक फजले हक अंसारी, मनेर विधायक मोनू कुमार और रुपौली की पूर्व विधायिका बीमा भारती से भी पूछताछ की थी. धायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों में फंसने के कारण इस बार संजीव कुमार का टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही थीं. यही वजह है कि संजीव कुमार आज लालटेन का दामन थामने वाले हैं. संजीव कुमार से पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और दो बार के विधान पार्षद रहे वाल्मीकि सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थामा था.
बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!