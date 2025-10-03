Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2946390
Zee Bihar JharkhandBH khagaria

इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में नीतीश कुमार के विश्वास मत के समय हो गए थे बागी

Bihar Chunav 2025: डॉ. संजीव 2024 के फरवरी महीने में ही बागी हो गए थे, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद विश्वासमत हासिल करने जा रहे थे. हालांकि समय रहते सरकार को खबर मिल गई थी और नवादा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में नीतीश कुमार के विश्वास मत के समय हो गए थे बागी
इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में नीतीश कुमार के विश्वास मत के समय हो गए थे बागी

Bihar Chunav 2025: खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक डॉ. संजीव का जेडीयू से अलग होना और उसके बार राजद में शामिल होना चौंकाने वाली खबर नहीं है. डॉ. संजीव काफी दिनों से जेडीयू से बागी होकर चल रहे थे. यहां तक कि नीतीश कुमार जब 2024 में महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ गए थे, तब विश्वास मत के दौरान डॉ. संजीव राजद खेमे में जाने वाले थे, लेकिन नवादा पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था. जेडीयू का आरोप है कि डॉ. संजीव, नीतीश कुमार की सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे.

READ ALSO: मन से तो 2024 में ही राजद में चले गए थे डॉ संजीव कुमार, अब तो सिर्फ खानापूर्ति होगी!

दरअसल, नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की तैयारी चल रही थी, तभी डॉ. संजीव ने विरोध किया था. तब से डॉ. संजीव नीतीश सरकार के साथ निशाने पर आ गए थे. उसके बाद ईडब्ल्यूएस के मामले में भी डॉ. संजीव पार्टी लाइन से अलग जा रहे थे. फिर डॉ. संजीव ने श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने का मुद्दा उठाया था, जिससे जेडीयू आलाकमान और नाराज हो गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा पार्टी मत से अलग जाकर डॉ. संजीव ने गैरमजरूआ जमीन का मुद्दा उठाया था. साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का नाम सहजाननंद सरस्वती के नाम पर करने की मांग भी उठाई थी. यही नहीं, बाहुबली मुन्ना शुक्ला के जेल जाने का भी डॉ. संजीव ने विरोध किया था. इसके बाद उन्होंने भूमिहार समाज का एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था. 

बताया जा रहा है कि पार्टी मत से अलग जाकर डॉ. संजीव के ये सब क्रियाकलाप आलाकमान को खटक रहे थे. उन पर पार्टी की ओर से दबाव पड़ रहा था कि तय नीतियों से अलग जाकर राजनीति नहीं करें, लेकिन डॉ. संजीव नहीं माने. 

READ ALSO: Bihar Chunav 2025: सभी दलों में भूमिहारों के झंडाबरदार, इस बार किसकी बनाएंगे सरकार?

कहा जाता है कि डॉ. संजीव ने पार्टी नेताओं को जवाब देते हुए कहा था, सब लोग अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं. मैं भी अपने जात की राजनीति कर रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है. सूत्रों के अनुसार, डॉ. संजीव ने तभी पार्टी नेताओं से बोल दिया था कि हम आपके दरवाजे पर टिकट के लिए नहीं आएंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dr. Sanjeevnitish kumarJDUbihar chunav 2025

Trending news

Dr. Sanjeev
इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में ही हो गए थे बागी
Jan Suraaj Party
Jehanabad: भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जन सुराज का प्रदर्शन, फूंका पुतला
nitish kumar
25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की मदद, नीतीश कुमार ने दी आर्थिक आजादी का उड़ान
Jharkhand news
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ली आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चुटकी
bihar chunav 2025
मन से तो 2024 में ही राजद में चले गए थे डॉ संजीव कुमार, अब तो सिर्फ खानापूर्ति होगी!
nitish kumar
देश का सबसे बड़ा सोलर पावंर प्लांट बनकर तैयार, CM नीतीश कुमार कल करेंगे उद्घाटन
bihar chunav 2025
7.42 करोड़ कुल वोटर, एक करोड़ तो 'मैनेज' हो गए, बाकी को CM नीतीश ने ऐसे खुश कर दिया!
Bihar News
मेला देखने गई किशोरी को दरिंदों ने बनाया हैवानियत का शिकार, पोखर में मिला शव
Giridih news
तालाब में बदमाशों ने डाला जहर, 50 क्विंटल से अधिक मछलियों की मौत
Jharkhand news
दुर्गा पंडाल के स्टॉल में मिला जहरीला करैत सांप, लोगों में मचा हड़कंप
;