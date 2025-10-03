इन मुद्दों को लेकर डॉ. संजीव का जेडीयू से हुआ टकराव, 2024 में नीतीश कुमार के विश्वास मत के समय हो गए थे बागी

Bihar Chunav 2025: खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक डॉ. संजीव का जेडीयू से अलग होना और उसके बार राजद में शामिल होना चौंकाने वाली खबर नहीं है. डॉ. संजीव काफी दिनों से जेडीयू से बागी होकर चल रहे थे. यहां तक कि नीतीश कुमार जब 2024 में महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ गए थे, तब विश्वास मत के दौरान डॉ. संजीव राजद खेमे में जाने वाले थे, लेकिन नवादा पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था. जेडीयू का आरोप है कि डॉ. संजीव, नीतीश कुमार की सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे.

दरअसल, नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की तैयारी चल रही थी, तभी डॉ. संजीव ने विरोध किया था. तब से डॉ. संजीव नीतीश सरकार के साथ निशाने पर आ गए थे. उसके बाद ईडब्ल्यूएस के मामले में भी डॉ. संजीव पार्टी लाइन से अलग जा रहे थे. फिर डॉ. संजीव ने श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने का मुद्दा उठाया था, जिससे जेडीयू आलाकमान और नाराज हो गया था.

इसके अलावा पार्टी मत से अलग जाकर डॉ. संजीव ने गैरमजरूआ जमीन का मुद्दा उठाया था. साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का नाम सहजाननंद सरस्वती के नाम पर करने की मांग भी उठाई थी. यही नहीं, बाहुबली मुन्ना शुक्ला के जेल जाने का भी डॉ. संजीव ने विरोध किया था. इसके बाद उन्होंने भूमिहार समाज का एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था.

बताया जा रहा है कि पार्टी मत से अलग जाकर डॉ. संजीव के ये सब क्रियाकलाप आलाकमान को खटक रहे थे. उन पर पार्टी की ओर से दबाव पड़ रहा था कि तय नीतियों से अलग जाकर राजनीति नहीं करें, लेकिन डॉ. संजीव नहीं माने.

कहा जाता है कि डॉ. संजीव ने पार्टी नेताओं को जवाब देते हुए कहा था, सब लोग अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं. मैं भी अपने जात की राजनीति कर रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है. सूत्रों के अनुसार, डॉ. संजीव ने तभी पार्टी नेताओं से बोल दिया था कि हम आपके दरवाजे पर टिकट के लिए नहीं आएंगे.