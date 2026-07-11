Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH khagaria
  • /खगड़ियाः अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी को खिलाया नशीला पदार्थ, फिर बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंका

खगड़ियाः अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी को खिलाया नशीला पदार्थ, फिर बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंका

Khagaria Crime News: खगड़िया नगर थाना क्षेत्र के भगत टोल की रहने वाली खुशबु कुमारी को उसके पति ने ही नशीली दना खिलाकर जान से मारने की कोशिश की. आरोपी पति ने पत्नी को मरा समझकर बोरे में बंद करके फेंक दिया. पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:02 PM IST
खगड़ियाः अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी को खिलाया नशीला पदार्थ, फिर बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंका
Image Credit: खगड़ियाः अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी को खिलाया नशीला पदार्थ, फिर बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंका (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BPSC 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा का शेड्यूल जारी: 26 जुलाई को होगी परीक्षा
BPSC 72nd Prelims Exam Date41 min ago
2
Bankipur by-election1 hr ago
3
patna news2 hrs ago
4
Samastipur News2 hrs ago
5
Bhagalpur Encounter3 hrs ago