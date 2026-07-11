/खगड़ियाः अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी को खिलाया नशीला पदार्थ, फिर बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंका

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सोनम, मुस्कान और सिया ने जो कांड किया, उसने पति-पत्नी के भरोसे को चकनाचूर कर दिया. इस बीच खगड़िया से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां नगर थाना क्षेत्र के भगत टोल की रहने वाली खुशबु कुमारी को उसके पति ने ही नशीली दना खिलाकर जान से मारने की कोशिश की. आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर बोरा में बंद करके फेंक दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने पत्नी को मथुरापुर के टैंपू स्टैंड के पास फेंक दिया.
इतना ही नहीं उसने अपने दो साल की बच्ची को भी वहीं छोड़ दिया और चला गया. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और बोरा में बंद महिला को देखा. लोगों को लगा बोरे में महिला का शव है. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें बेहोश अवस्था में महिला जिंदा मिली. इसके बाद पुलिस ने उसे खगड़िया के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. महिला के परिवार वालों ने बताया कि महिला का पति कटिहार में रहता है और मायके से उसे ले कर गया था.
महिला के मायके वालों का आरोप है कि पति ने रास्ते में ही उसे नशीला पदार्ख खिलाया और फिर मरा समझकर बोरे में बंद करके फेंक दिया. पीड़िता ने अपने पति पर एक महिला से अवैध संबंध होने की बात कही. उसने बताया कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर ही उसे मारने की कोशिश की गई. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.
रिपोर्ट- हितेश कुमार