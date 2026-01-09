खगड़िया में 4 साल की बच्ची से बिस्कुट खिलाकर रेप, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश से की ये मांग

Rohini Acharya on Khagaria Girl Rape Case: खगड़िया में 4 साली की मासूम बच्ची के साथ रेप मामले पर रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपील किया कि बलात्कार की घटनाओं की त्वरित रोकथाम के लिए एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और कोषांग की शुरुआत की जाए.
Trending Photos
Khagaria Girl Rape Case: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खगड़िया में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को लेकर बिहार सरकार से बड़ी मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने बिहार के खगड़िया जिले में एक चार वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी की ये घटना विचलित करने वाली है. बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले सभ्य समाज के वो कोढ़ हैं, जिनका कारगर इलाज किए बिना हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश आधुनिकता और विकास की दौड़ में पिछड़ता ही साबित होगा.
उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में बलात्कार के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इससे बिहार की साख पर प्रश्न-चिन्ह खड़ा होता है. ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार से मेरी अपील है कि बलात्कार की घटनाओं की त्वरित रोकथाम के लिए एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और कोषांग की शुरुआत की जाए, जिसका सर्वोपरि मकसद बलात्कार, यौन उत्पीड़न के दोषियों को कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाने देने से वंचित करते हुए कठोरतम सजा सुनिश्चित कराना और गांव-गांव में निरंतर सामाजिक-वैचारिक जागरूकता अभियान चलाना हो.
बता दें कि खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के भदास गांव में 7 जनवरी, 2026 को एक चार साल की बच्ची का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी. बच्ची एक दिन पहले से ही घर से लापता बताई जा रही थी. वहीं, घर के नजदीक खेत में ही बच्ची का शव बरामद हुआ था. बाद में पता चला कि 4 साल की बच्ची के साथ बिस्कुट खिलाने के बहाने आरोपी ने रेप किया है.
वहीं, 8 जनवरी, 2026 को खगड़िया समाहरणालय में रेप और हत्या के आरोपी की फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी ने प्रदर्शन किया. इस दौरान ये लोग खगड़िया समाहरणालय में घुस गए और हंगामा के साथ-साथ तोड़फोड़ किया. इसके बाद काफी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने के बाद आंदोलनकारी समाहरणालय से बाहर निकलकर सड़क को जाम कर दिया था. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं, उन्हें जल्द फांसी की सजा मिले. वहीं, सदर एसडीओ ने पूरे मामले को शांत कराते हुए कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और जल्द ही स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कार्यवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: हत्या या आत्महत्या: पत्नी के स्कूल जाने के बाद खून से लथपथ मिला BJP नेता का शव