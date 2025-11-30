Khagaria News: इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे थे, इरशाद काफी खुश था, तभी हर्ष फायरिंग से उजड़ गई रुखसार की दुनिया

Khagaria Celebratory Firing: खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. दरअसल, यहां शादी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने दूल्हे इरशाद को गोली लग गई, जिससे कोहराम मच गया. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. घटना शनिवार (29 नवंबर) की रात की बताई जा रही है. मृतक कतुबपुर गांव का ही निवासी था. निकाह के ठीक पहले ही रुखसार बेवा हो गई और उसकी दुनिया उजड़ गई. दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है की बंदुक की गोली से दुल्हे के गले में गोली लगी, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेगूसराय रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो गई. दूल्हे का शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल लाया गया है. दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि निकाह के दौरान एक बाराती की ओर से हर्ष फायरिंग की गई. पहले गोली आसमानी फायरिंग के बाद जैसे ही दूसरी गोली भरकर फायरिंग करने के लिए हाथ उठाया गोली सीधे दुल्हे के गले में लग गया. पूरी निकाह खुशी से गम मे तब्दील हो गया.

बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव के मोहम्मद इरशाद की शादी कुतुबपुर गांव में हीं हो रहा था. निकाह के बाद छुहारा का वितरण किया जा रहा था. इस दौरान बारात पक्ष से गोली फायरिंग किया गया, जो गोली दूल्हे के गले में जाकर ही सीधे लगी और इलाज के दौरान मौत हो गई.

