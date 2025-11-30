Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3023858
Zee Bihar JharkhandBH khagaria

Khagaria News: इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे थे, इरशाद काफी खुश था, तभी हर्ष फायरिंग से उजड़ गई रुखसार की दुनिया

Khagaria Celebratory Firing: दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि निकाह के दौरान एक बाराती की ओर से हर्ष फायरिंग की गई. दूसरी गोली सीधे दूल्हे के गले में जाकर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. इससे दुल्हन रुखसार की दुनिया उजड़ गई. दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत
हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मौत

Khagaria Celebratory Firing: खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. दरअसल, यहां शादी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने दूल्हे इरशाद को गोली लग गई, जिससे कोहराम मच गया. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. घटना शनिवार (29 नवंबर) की रात की बताई जा रही है. मृतक कतुबपुर गांव का ही निवासी था. निकाह के ठीक पहले ही रुखसार बेवा हो गई और उसकी दुनिया उजड़ गई. दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है की बंदुक की गोली से दुल्हे के गले में गोली लगी, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेगूसराय रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो गई. दूल्हे का शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल लाया गया है. दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि निकाह के दौरान एक बाराती की ओर से हर्ष फायरिंग की गई. पहले गोली आसमानी फायरिंग के बाद जैसे ही दूसरी गोली भरकर  फायरिंग करने के लिए हाथ उठाया गोली सीधे दुल्हे के गले में लग गया. पूरी निकाह खुशी से गम मे तब्दील हो गया. 

ये भी पढ़ें- भागलपुर में दारोगा के पिता ने की खुदकुशी, सीवान में दमकलकर्मी ने लगाई फांसी

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव के मोहम्मद इरशाद की शादी कुतुबपुर गांव में हीं हो रहा था. निकाह के बाद छुहारा का वितरण किया जा रहा था. इस दौरान बारात पक्ष से गोली फायरिंग किया गया, जो गोली दूल्हे के गले में जाकर ही सीधे लगी और इलाज के दौरान मौत हो गई.

रिपोर्ट- हितेश कुमार

TAGS

Khagaria NewsCelebratory firing

Trending news

Motihari News
मां-बेटे में बन गए ऐसे संबंध कि बाप का कर दिया कत्ल, देखें खूनी खेल की डरावनी स्टोरी
indian railway
यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे ने 98 ट्रेनों को फरवरी 2026 तक कर दिया रद्द, देखें लिस्ट
NIA raid
मोतिहारी में प्राइवेट टीचर के ठिकानों पर NIA की छापेमारी, जानें क्या है पूरा मामला?
Jharkhand Weather
झारखंड में अगले 2-3 दिनों में पड़ने लगेगी हाड़तोड़ सर्दी, सर्दीली हवाएं मचाएंगी कहर!
Bihar Crime News
भागलपुर में दारोगा के पिता ने की खुदकुशी, सीवान में दमकलकर्मी ने लगाई फांसी
Gold-Silver price
नवंबर के आखिरी दिन सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग! देखें पटना में क्या चल रहा भाव?
Bihar Petrol-Diesel Price
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज हुआ कितना बदलाव? घूमने जानें से पहले यहां चेक कर लें
Kaimur News
कैमूर में 2 बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि 8 लोगों पर दर्ज हुई नामजद FIR, जानें मामला
Katihar News
'छूने से AIDS नहीं फैलता है', सही जानकारी के चलते कटिहार में हर साल कम हो रहे मरीज
Bihar Weather
भारत पहुंचा भयानक तूफान 'दीत्वा', क्या बिहार पर भी बरपेगा इसका कहर? देखें IMD अलर्ट