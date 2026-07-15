/Khagaria Encounter: दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे अपराधी का खगड़िया पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, 2 अन्य फरार

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बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. इसी कड़ी में खगड़िया में मंगलवार (14 जुलाई) की देर रात पुलिस ने एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. यह घटना बेलदौर थाना क्षेत्र के रांकी बासा के पास की है. बताया जा रहा है कि पुलिस यहां वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी.
इसी दौरान तीन संदिग्ध दिखाई दिए. पुलिस टीम ने रोककर तलाशी लेनी चाही, लेकिन आरोपी अपने दो साथियों के साथ पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा. उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसके दो अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे. आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है. वहीं, एनकाउंटर की सूचना मिलने पर खगड़िया एसपी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.
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