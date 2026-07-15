Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH khagaria
  • /Khagaria Encounter: दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे अपराधी का खगड़िया पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, 2 अन्य फरार

Khagaria Encounter: दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे अपराधी का खगड़िया पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, 2 अन्य फरार

Khagaria Encounter: बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. इसी कड़ी में खगड़िया में मंगलवार (14 जुलाई) की देर रात पुलिस ने एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया. यहां दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:03 AM IST
Khagaria Encounter: दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे अपराधी का खगड़िया पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, 2 अन्य फरार
Image Credit: खगड़िया में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वैशाली डबल मर्डरः मृतक आर्मी जवान की पत्नी ने CM सम्राट से मांगा इंसाफ, की ये मांग
Vaishali Double Murder59 min ago
2
Khagaria Encounter1 hr ago
3
Bokaro News1 hr ago
4
jharkhand live2 hrs ago
5
Samastipur News2 hrs ago