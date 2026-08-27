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चिराग पासवान का बड़ा भरोसा बने राजेश वर्मा, LJP-R में मिली दोहरी जिम्मेदारी, बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष

Khagaria MP Rajesh Verma: खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को लोजपा (रामविलास ) का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है. साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किया गया है. सांसद राजेश वर्मा चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं.

Written ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:13 AM IST
चिराग पासवान का बड़ा भरोसा बने राजेश वर्मा, LJP-R में मिली दोहरी जिम्मेदारी, बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष
Image Credit: खगड़िया सांसद राजेश वर्मा (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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