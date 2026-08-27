/चिराग पासवान का बड़ा भरोसा बने राजेश वर्मा, LJP-R में मिली दोहरी जिम्मेदारी, बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष

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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है. इस नए राजनीतिक पुनर्गठन में खगड़िया से पार्टी के युवा सांसद राजेश वर्मा का कद काफी बढ़ गया है. चिराग पासवान ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में शामिल राजेश वर्मा को LJP-R का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है.
सांसद राजेश वर्मा चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं. लोजपा रामविलास की नई कार्यकारिणी में बड़ा स्थान मिलने से उनके समर्थकों में खुशी लहर है. राजेश वर्मा ने पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आभार व्यक्त करते किया.
दरअसल, भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर रहे राजेश वर्मा साल 2020 के लोजपा विभाजन के समय से ही चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं. सियासी संकट के दौर में चिराग पासवान के प्रति राजेश वर्मा की अटूट निष्ठा का ही परिणाम है कि उन्हें साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खगड़िया से प्रत्याशी बनाया गया, जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की. अब नई राष्ट्रीय टीम में दो अहम पद सौंपकर चिराग पासवान ने एक बार फिर अपने युवा नेता पर गहरा विश्वास जताया है.
इनको मिली अहम जिम्मेदारी
बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने 26 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को नई कार्यकारिणी और कई संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियों की सूची जारी की. पुनर्गठन में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. वहीं, बिहार विधान परिषद के सदस्य अशरफ अंसारी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. हरमीत सिंह, ललित कुमार गौतम और अधिवक्ता सरदार तारा सिंह को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. मनीशंकर पांडेय, मोहम्मद शमीम एम हवा, बिरेंद्र प्रधान, कुंवर असीम खान, डॉ. सत्यानंद शर्मा और कमला कुमारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) तरफ से जारी लिस्ट में राष्ट्रीय सचिवों में एस. रिचर्ड हुमत्सोए, रेमा जॉर्ज, पीएच रामचंद्रन, केबी भारती, हाजी नुरुल्ला, मोहम्मद अबरार, सूरज कुमार, कुलदीप चौहान और बुरहादिया शामिल हैं. वहीं, प्रणब कुमार को युवा प्रकोष्ठ, चंद्रा प्रभा भाटिया को महिला प्रकोष्ठ, अब्दुल खालिक को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अस्थायी प्रभार, राजेश पासवान को जेएमएस, अधिवक्ता सुशील कुमार को विधि प्रकोष्ठ, धर्मेंद्र मिश्रा को किसान प्रकोष्ठ और सांसद शांभवी चौधरी को छात्र प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.