/चिराग पासवान का बड़ा भरोसा बने राजेश वर्मा, LJP-R में मिली दोहरी जिम्मेदारी, बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष

इनको मिली अहम जिम्मेदारी

बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने 26 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को नई कार्यकारिणी और कई संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियों की सूची जारी की. पुनर्गठन में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. वहीं, बिहार विधान परिषद के सदस्य अशरफ अंसारी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. हरमीत सिंह, ललित कुमार गौतम और अधिवक्ता सरदार तारा सिंह को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. मनीशंकर पांडेय, मोहम्मद शमीम एम हवा, बिरेंद्र प्रधान, कुंवर असीम खान, डॉ. सत्यानंद शर्मा और कमला कुमारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.