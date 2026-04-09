Khagaria News: दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, महज 30 हजार के लिए छीन ली जूही की जिंदगी, मामले की जांच जारी

Khagaria News: बिहार के खगड़िया में दहेज को लेकर एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है. घटना खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के मरीगंज गांव की है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि महज 30 हजार रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी की जान ले ली गई. इस घटना के बाद गोगरी थाना क्षेत्र के पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान जूही कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी पिछले साल कृष्ण कुमार के साथ प्रेम विवाह के रूप में हुई थी. परिजनों के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष ने रुपये की मांग को लेकर जूही को प्रताड़ित करने लगे. आरोप है कि उसे बार-बार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर से जूही का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया. मामले में मृतका के पति कृष्ण कुमार, ससुर और सास को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आगे की जांच जारी है.

वहीं मृतका की सास ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि उन्होंने कभी किसी प्रकार की रुपये की मांग नहीं की और सास-बहू के बीच संबंध भी सामान्य थे. उनका कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

रिपोर्ट: हितेश कुमार