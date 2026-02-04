Advertisement
खगड़िया में 'पकड़ौआ विवाहः लड़का बोला-हथियार के बल पर कराई शादी, लड़की का दावा- हम तो प्रेमी-प्रेमिका हैं

Khagaria News: खगड़िया जिले में कथित पकड़ौआ विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवक ने हथियार के बल पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है, जबकि युवती ने इसे आपसी सहमति से हुआ विवाह बताया है. पुलिस ने युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया है और दोनों पक्षों के बयानों व वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:04 PM IST

Khagaria News: खगड़िया जिले में एक बार फिर कथित पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक की जबरन शादी कराते हुए साफ देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि परबत्ता थाना क्षेत्र के डुमरिया खुर्द गांव निवासी युवक मन्नयम कुमार को गाय खरीदने के बहाने सिराजपुर गांव बुलाया गया, जहां पहले से घात लगाए तीन से चार युवकों ने हथियार के बल पर उसे जबरन उठा लिया. इसके बाद युवक को मारपीट करते हुए घर लाया गया और कथित तौर पर उसकी शादी कुंदन कुमारी से जबरन करा दी गई.

वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवक को पकड़कर शादी की पूरी रस्में निभाई जा रही हैं. महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए शादी की रस्में पूरी करती दिख रही हैं, वहीं युवक असहज और भयभीत नजर आ रहा है. आरोप है कि युवक के साथ जबरदस्ती की गई और दबाव बनाकर विवाह की रस्में करवाई गईं. इस दौरान किसी को भी युवक की सहमति का इंतजार नहीं किया गया.

जब इस घटना की जानकारी युवक के परिजनों को मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और युवक मन्नयम कुमार को लड़की के घर से सुरक्षित बाहर निकालकर वापस ले आई. इसके बाद युवक ने परबत्ता थाना में पूरे मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जबरन उठाने, मारपीट करने और दबाव में शादी कराने का आरोप लगाया गया है.

हालांकि इस पूरे मामले में लड़की कुंदन कुमारी का दावा कुछ और ही है. उनका कहना है कि यह कोई पकड़ौआ शादी नहीं है, बल्कि दोनों की आपसी रजामंदी से विवाह हुआ है. उन्होंने बताया कि दोनों का पहले से आना-जाना था और मोबाइल पर लगातार बातचीत होती रहती थी. लड़की का आरोप है कि थाने में दिया गया आवेदन झूठा है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: हितेश कुमार

 

Khagaria News

