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खगड़िया में कुदरत का कहर: फुलवरिया बहियार में वज्रपात की चपेट में आने से पिता-पुत्र समेत तीन की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे

Khagaria News: खगड़िया में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां फुलवरिया बहियार में वज्रपात की चपेट में आने से पिता-पुत्र समेत तीन की मौत हो गई. वहीं, इस दौरान 3 गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज जारी है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:08 AM IST
खगड़िया में कुदरत का कहर: फुलवरिया बहियार में वज्रपात की चपेट में आने से पिता-पुत्र समेत तीन की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे
Image Credit: खगड़िया में कुदरत का कहर (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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