तीन लोगों ने मौके पर तोड़ दिया दम

बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग खेत में मकई का भुट्टा छीलने के काम में लगे हुए थे, तभी अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली सीधे उनके ऊपर आ गिरी. इस आपदा की चपेट में आने से तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों में एक ही परिवार के पिता और पुत्र शामिल हैं, जबकि तीसरा मृतक एक अधेड़ व्यक्ति बताया जा रहा है. एक साथ तीन मौतों से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.