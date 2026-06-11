राज्य चुनें
Khagaria News: बिहार के खगड़िया जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मौसम के बदले मिजाज के बीच आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं, इस हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना चौथम थाना क्षेत्र (पौङा थाना) के फुलवरिया बहियार की है.
तीन लोगों ने मौके पर तोड़ दिया दम
बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग खेत में मकई का भुट्टा छीलने के काम में लगे हुए थे, तभी अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली सीधे उनके ऊपर आ गिरी. इस आपदा की चपेट में आने से तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों में एक ही परिवार के पिता और पुत्र शामिल हैं, जबकि तीसरा मृतक एक अधेड़ व्यक्ति बताया जा रहा है. एक साथ तीन मौतों से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.
तीन अन्य लोग भी बुरी तरह झुलस गए
वज्रपात की इस चपेट में आने से तीन अन्य लोग भी बुरी तरह झुलस गए हैं. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी चौथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका आपातकालीन इलाज जारी है. प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद आगे की कागजी कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: हितेश कुमार
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!