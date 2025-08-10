Khagaria News: 8 देशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 17 मैग्जीन... खगड़िया पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को धरा

Khagaria Police Arrested Arms Smugglers: बिहार में पिछले कुछ समय से अपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है. इसी कड़ी में खगड़िया पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तीन हथियार तस्कर को महेशखुंट चौक से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार हथियार तस्कर के पास से आठ देशी पिस्टल सात जिंदा कारतूस और 17 मैग्जीन बरामद किया है.

गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद दो और हथियार तस्कर को पूर्णिया जिले से गिरफ्तार किया गया. वहीं एक कार और दो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है. खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने बताया की गुप्त सूचना के आधार पर पहले तीन हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. तीनों हथियार तस्कर से पूछताछ के दौरान दो और हथियार तस्कर को पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया. एसपी ने बताया कि एक गिरफ्तार हथियार तस्कर वार्ड सदस्य भी है. गिरफ्तार सभी तस्करों से पूछताछ की जा रही है और उनका पुराना अपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Kaimur News: सड़क हादसे में देवर-भाभी की दर्दनाक मौत, कैमूर में ये घटना रुला देगी

दूसरी ओर पटना पुलिस ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और शूटर के साथ एक हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है. दोनों अपराधियों के यूपी के बनारस शहर से गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि ये दोनों घटना के बाद हरियाणा और गुजरात में अलग-अलग जगहों पर छिप रहे थे. एसटीएफ व पुलिस टीम लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. इसी दौरान बनारस से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

रिपोर्ट- हितेश

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!