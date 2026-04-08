Khagaria News: खगड़िया का वीरू! 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 'शोले' से पूरा उल्टा है मामला

Khagaria News: खगड़िया में गुलशन नाम का एक युवक 70 फुट उंचे टावर पर चढ़ गया. क्योंकि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय कर दी गई थी. बहुत समझाने के बाद वो टावर से नीचे आया.
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Khagaria News: आपने शोले फिल्म तो देखी ही होगी, किस तरह वीरु बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता मामला खगड़िया से सामने आया है. जिले के गंगौर थाना क्षेत्र में स्थित तेतराबाद गांव में, प्यार में धोखा मिलने से दुखी एक युवक गांव में बने 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और बार-बार नीचे कूदने की धमकी देने लगा. वह लगभग पांच घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा. इस पूरे समय के दौरान, गांव वालों ने उससे बार-बार नीचे उतरने की गुजारिश की, लेकिन उसने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया.
साहेबपुर कमाल की लड़की से हुआ प्यार
युवक के पास मोबाइल फोन था, उसने जिद पकड़ ली थी कि जब तक उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो जाती, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा और इसके बजाय अपनी जान दे देगा. मोबाइल टावर के पास धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उस व्यक्ति ने नीचे उतरने से मना कर दिया. टावर के ऊपर मौजूद युवक, गुलशन कुमार, हैदराबाद में क्रेन ऑपरेटर का काम करता है. इसी दौरान, गुलशन को साहेबपुर कमाल में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया.
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पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा
गुलशन की मां ने बताया कि वह तीन साल से उस लड़की से प्यार करता था. जहां लड़की खुद और उसके माता-पिता भी शादी के लिए राजी थे, वहीं उसके चाचा इस शादी के खिलाफ थे. यह खबर मिलने पर कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई है, वो नाराज हो गया. इसके बाद वो एक टावर पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा. लगभग चार घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद, पुलिस प्रशासन ने फोन पर यह आश्वासन दिया कि वे लड़की के परिवार से बात करेंगे. इसके बाद, युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
रिपोर्ट: हितेश कुमार,