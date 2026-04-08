Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3170138
Zee Bihar JharkhandBH khagaria

Khagaria News: खगड़िया का वीरू! 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 'शोले' से पूरा उल्टा है मामला

Khagaria News: खगड़िया में गुलशन नाम का एक युवक 70 फुट उंचे टावर पर चढ़ गया. क्योंकि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय कर दी गई थी. बहुत समझाने के बाद वो टावर से नीचे आया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:07 AM IST

Trending Photos

खगड़िया का वीरू! 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 'शोले' से पूरा उल्टा है मामला
खगड़िया का वीरू! 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 'शोले' से पूरा उल्टा है मामला

Khagaria News: आपने शोले फिल्म तो देखी ही होगी, किस तरह वीरु बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता मामला खगड़िया से सामने आया है. जिले के गंगौर थाना क्षेत्र में स्थित तेतराबाद गांव में, प्यार में धोखा मिलने से दुखी एक युवक गांव में बने 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और बार-बार नीचे कूदने की धमकी देने लगा. वह लगभग पांच घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा. इस पूरे समय के दौरान, गांव वालों ने उससे बार-बार नीचे उतरने की गुजारिश की, लेकिन उसने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया. 

साहेबपुर कमाल की लड़की से हुआ प्यार
युवक के पास मोबाइल फोन था, उसने जिद पकड़ ली थी कि जब तक उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो जाती, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा और इसके बजाय अपनी जान दे देगा. मोबाइल टावर के पास धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उस व्यक्ति ने नीचे उतरने से मना कर दिया. टावर के ऊपर मौजूद युवक, गुलशन कुमार, हैदराबाद में क्रेन ऑपरेटर का काम करता है. इसी दौरान, गुलशन को साहेबपुर कमाल में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया.

यह भी पढ़ें: पटनाः 7 साल की बच्ची का 14 वर्षीय बच्चे ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा
गुलशन की मां ने बताया कि वह तीन साल से उस लड़की से प्यार करता था. जहां लड़की खुद और उसके माता-पिता भी शादी के लिए राजी थे, वहीं उसके चाचा इस शादी के खिलाफ थे. यह खबर मिलने पर कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई है, वो नाराज हो गया. इसके बाद वो एक टावर पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा. लगभग चार घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद, पुलिस प्रशासन ने फोन पर यह आश्वासन दिया कि वे लड़की के परिवार से बात करेंगे. इसके बाद, युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

रिपोर्ट: हितेश कुमार, 

TAGS

Khagaria News

Trending news

Khagaria News
खगड़िया का वीरू! 70 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 'शोले' से पूरा उल्टा है मामला
patna news
पटनाः 7 साल की बच्ची का 14 वर्षीय बच्चे ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
patna news
पटना में हथियार तस्करों पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', नौबतपुर इलाके से एक को धरा
Bettiah news
चनपटिया में खुलेगी हाईटेक चीनी मिल; एथेनॉल और सोलर प्लांट से बदलेगी किसानों की भाग्य
nitish kumar
नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग आज, कल बिजली उपभोक्ताओं को दिया था बड़ा तोहफा
Katihar News
गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने बुझाए 3 घरों के चिराग, एक ही गांव के 3 युवकों की मौत
Vaishali news
वैशाली में हाई वोल्टेज ड्रामा! साली से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा जीजा
Bihar News
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने किया साफ, पुराने परिसीमन पर ही होंगे चुनाव
Tejashwi Yadav
'10 साल, 16 लाख गिरफ्तारियां', तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए खोली शराबबंदी की पोल
Muzaffarpur News
6 साल बाद बंगाल में मिला सुजीत दास, मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस तरह सुलझाया केस