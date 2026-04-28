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बिहारी कहने पर दिल्ली में खगड़िया के युवक की हत्या, तेतराबाद गांव में पसरा मातम

दिल्ली में खगड़िया जिले के तेतराबाद गांव के निवासी पांडव कुशवाहा की एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि नशे में धुत पुलिसकर्मी ने पांडव के 'बिहारी' होने की पहचान जानकर उसे निशाना बनाया. पांडव दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करता था. इस घटना से उसके गांव में शोक की लहर है और लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:02 PM IST

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खगड़िया के तेतराबाद गांव में पसरा मातम
खगड़िया के तेतराबाद गांव में पसरा मातम

खगड़िया: देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने न केवल एक परिवार का चिराग बुझा दिया, बल्कि पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. खगड़िया जिले के तेतराबाद गांव के रहने वाले पांडव कुशवाहा की दिल्ली में एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने पांडव से उसका परिचय पूछा और जब उसने खुद को 'बिहारी' बताया, तो नशे में धुत पुलिसवाले ने उसे गोली मार दी. इस घटना के बाद से पांडव के पैतृक गांव तेतराबाद में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

मिली जानकारी के अनुसार, पांडव कुशवाहा दिल्ली में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और वहां डिलीवरी बॉय का काम करके घर चलाता था. घटना वाले दिन पांडव अपने दोस्त के साथ जन्मदिन मनाकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक पुलिसकर्मी ने उसे रोका. बताया जा रहा है कि वह पुलिसकर्मी नशे की हालत में था. उसने पांडव से उसका नाम और पता पूछा. जैसे ही पांडव ने अपना परिचय एक बिहारी के रूप में दिया, पुलिसकर्मी ने आपा खो दिया और उस पर गोली चला दी. इस हमले में पांडव की मौके पर ही मौत हो गई.

पांडव बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और किसी तरह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहा था. गांव के लोगों को जब इस घटना की खबर मिली, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना सीधा-साधा युवक अब उनके बीच नहीं रहा. गांव में पांडव की दादी का रो-रोकर बुरा हाल है, उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पांडव और उसका पूरा परिवार बहुत ही शांत स्वभाव का है. आज उनके घर का कमाऊ सदस्य छिन जाने से पूरा परिवार दाने-दाने को मोहताज होने की कगार पर है.

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इस घटना ने दिल्ली में रहकर रोजगार कर रहे बिहार के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना और गुस्सा भर दिया है. तेतराबाद गांव के लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि आखिर एक बिहारी को उसकी पहचान के कारण क्यों निशाना बनाया गया? ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि क्या दिल्ली में मजदूरी करना कोई गुनाह है? क्या बिहार का परिचय देने पर किसी की जान ले ली जाएगी? पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने आरोपी पुलिसकर्मी को कड़ी से कड़ी सजा देने और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

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