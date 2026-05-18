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खगड़िया में NH 31 पर बड़ा हादसा, ट्रक-टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत

बिहार के खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में एनएच 31 पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. खगड़िया से महेशखूंट जा रही एक सवारी टैम्पू में सामने से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 07:38 PM IST

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खगड़िया में एनएच 31 पर हादसा
खगड़िया में एनएच 31 पर हादसा

बिहार के खगड़िया जिले से एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक बेहद भयानक सड़क हादसा हुआ है. इस दर्दनाक एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं.

यह दर्दनाक हादसा खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एनएच 31 पर हुआ है. बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक और सामने से आ रही सवारी टैम्पू के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. टैम्पू पर सवार सभी लोग खगड़िया शहर से महेशखूंट की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण ड्राइवर ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित ट्रक ने सामने से आ रही टैम्पू में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टैम्पू के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह मलबे में बदल गई.

हादसे के बाद का मंजर और भी भयानक था. स्थानीय लोगों ने बताया कि टैम्पू में जोरदार टक्कर मारने के बाद ट्रक का ड्राइवर रुका नहीं, बल्कि वह डर के मारे गाड़ी लेकर भागने लगा. तेजी से भागने के चक्कर में उसने सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी में भी सीधी टक्कर मार दी. इसके बाद भी ट्रक नहीं रुका और उसने आगे जाकर एक सफारी गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया. तीन गाड़ियों को बुरी तरह ठोकने के बाद जब ट्रक आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसका ड्राइवर ट्रक को सड़क पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया.

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हादसा होते ही सड़क पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और तुरंत राहत के काम में जुट गए. लोगों ने सभी घायल लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल भेजा. घायलों को जब अस्पताल लाया जा रहा था, तब वहाँ भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. घटना की सूचना मिलते ही मानसी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी 6 मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल भेज दिया है और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.

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