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खगड़िया में टला बड़ा हादसा: नेपाल से गया जा रहे पिंडदानियों की बस में अचानक लगी भीषण आग, 50-60 यात्री थे सवार

Khagaria Bus Fire: खगड़िया में बड़ा हादसा टल गया. नेपाल से गया जा रहे पिंडदानियों की बस में अचानक आग लगी गई. मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान बस में 50 से 60 यात्री सवार थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 26, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:19 AM IST
खगड़िया में टला बड़ा हादसा: नेपाल से गया जा रहे पिंडदानियों की बस में अचानक लगी भीषण आग, 50-60 यात्री थे सवार
Image Credit: खगड़िया में टला बड़ा हादसा, बस में लगी आग (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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