/खगड़िया में टला बड़ा हादसा: नेपाल से गया जा रहे पिंडदानियों की बस में अचानक लगी भीषण आग, 50-60 यात्री थे सवार

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खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के NH-31 पर अनिल होटल के समीप आज (26 सितंबर, शनिवार 2026) अहले सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. नेपाल से गया पिंडदान के लिए जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस में अचानक भयानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मिली जानकारी के अनुसार, बस में करीब 50 से 60 तीर्थयात्री सवार थे. गनीमत यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा अनर्थ होने से बच गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है.
देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक
घटना को लेकर बस में सवार यात्री धीरेंद्र कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान अचानक बस के एक टायर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. कुछ ही पलों में वह धुआं बस के अंदर भी फैलने लगा, जिससे यात्रियों को किसी बड़े खतरे का आभास हो गया.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना एक पल गंवाए सभी यात्रियों ने तुरंत बस से नीचे उतरना शुरू कर दिया. सभी यात्रियों के सुरक्षित बाहर आने के थोड़ी ही देर बाद बस में भयंकर आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस धू-धूकर जलकर खाक हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई.
यात्रियों की समझदारी आई काम
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती तौर पर आग लगने की मुख्य वजह बस के टायर से निकला धुआं और तकनीकी खराबी को माना जा रहा है. हालांकि, सभी यात्रियों के बाल-बाल सुरक्षित बच जाने से पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर यात्रियों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बस खाली नहीं की होती, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था.
रिपोर्ट: हितेश कुमार