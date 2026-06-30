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खगड़िया में मिड-डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में मिला कीड़ा... मचा हड़कंप

खगड़िया में मिड-डे मील (MDM) खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए. उन्हें इलाज के लिए गोगरी सब-डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. खाने में कीड़े मिलने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:26 PM IST
खगड़िया में मिड-डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में मिला कीड़ा... मचा हड़कंप
Image Credit: खगड़िया में मिड-डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार (AI Generated Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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