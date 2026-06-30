/खगड़िया में मिड-डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में मिला कीड़ा... मचा हड़कंप

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खगड़िया के गोगरी सब-डिविजन में सुखदेव सुमन सह लेवा प्राइमरी स्कूल के 50 से ज्यादा बच्चे मिड-डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए. सभी बच्चों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए गोगरी सब-डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, बच्चों को जो खाना खिलाया गया उस खाने में पिल्लू (लार्वा) मिला. इसके कुछ ही देर बाद, बच्चों को उल्टी होने लगी, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया.
खतरे से बाहर हैं सभी बच्चे
मिड-डे मील (MDM) के खाने में कीड़े (लार्वा) मिलने के बाद पचास से ज्यादा बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बच्चों का प्राथमिक उपचार कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. जानकारी मिलने पर, गोगरी के सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) एक मेडिकल टीम के साथ स्कूल पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं.
लापरवाही से बनता है खाना
इस दौरान छात्रों ने बताया कि MDM के खाने को लेकर बार-बार शिकायतें की जा रही थी. इसके बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल ने इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया. वहीं, बच्चों के परिजन ने आरोप लगाया कि खाना लापरवाही से बनाया जाता है. इसके कारण बच्चों को खाना खाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन इसके बाद भी स्कूल प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है.
रिपोर्ट: हितेश कुमार
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