/खगड़िया में मिड-डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, खाने में मिला कीड़ा... मचा हड़कंप

लापरवाही से बनता है खाना

इस दौरान छात्रों ने बताया कि MDM के खाने को लेकर बार-बार शिकायतें की जा रही थी. इसके बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल ने इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया. वहीं, बच्चों के परिजन ने आरोप लगाया कि खाना लापरवाही से बनाया जाता है. इसके कारण बच्चों को खाना खाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन इसके बाद भी स्कूल प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है.