तेजस्वी यादव की सभा में राजद MLC कारी सोहेब का विवादित बयान, बोले- 'सरकार बनी तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक दिया जाएगा'

खगड़िया के गोगरी में आरजेडी की चुनावी जनसभा के दौरान एमएलसी कारी सोहेब ने मंच से कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वक्फ बिल फाड़ दिया जाएगा. उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:52 PM IST

कारी सोहेब
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच शनिवार को खगड़िया जिले के गोगरी में राजद की बड़ी जनसभा आयोजित हुई. यह सभा परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार के समर्थन में की गई थी. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब मंच पर मौजूद थे. सभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, जहां तेजस्वी यादव ने बिहार में बदलाव की अपील की. उन्होंने कहा कि “अब समय है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का.”

सभा के दौरान राजद एमएलसी कारी सोहेब ने विवादित बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो “वक्फ बिल को फाड़कर फेंक दिया जाएगा.” कारी सोहेब ने कहा, “भाजपा तरह-तरह की अफवाहें फैला रही है. किसी के बहकावे में मत आना. जिन लोगों ने वक्फ कानून का समर्थन किया है, उनका इलाज करना है. अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे. यह सरकार इंसानियत और मोहब्बत की होगी, भाईचारे की होगी.” इस दौरान मंच पर मौजूद कुछ नेताओं ने तालियां बजाईं, जबकि कई कार्यकर्ता असहज नजर आए.

कारी सोहेब के बयान के बाद लोगों में हलचल मच गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस विषय पर कुछ नहीं कहा. उन्होंने अपनी बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्रित रखी. तेजस्वी ने कहा कि “बिहार को अब ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को अवसर दे और राज्य को आत्मनिर्भर बनाए.”

कारी सोहेब के बयान के वायरल होने के बाद एनडीए खेमे ने आरजेडी पर सीधा हमला बोला. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आरजेडी के मंच से यह घोषणा बताती है कि इनकी सोच कानून नहीं, वोट बैंक की है. वक्फ कानून खत्म करने की बात संविधान और न्यायपालिका का अपमान है.” केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “किसका इलाज करना है? यही तो जंगलराज की निशानी है. कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा लोकतंत्र और न्यायपालिका की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है. बिहार की जनता उन्हें जरूर जवाब देगी.”

 

 

कारी सोहेब का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. राजनीतिक गलियारों में इस पर जमकर चर्चा हो रही है. विपक्ष इसे आरजेडी की “मानसिकता का प्रतिबिंब” बता रहा है, जबकि राजद समर्थक इसे “बयान की गलत व्याख्या” कह रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है.

विवाद बढ़ने के बाद राजद की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व इस बयान को लेकर नाराज है और स्थिति को संभालने की कोशिश में है. तेजस्वी यादव फिलहाल इस विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं.

रिपोर्ट- हितेश कुमार

ये भी पढ़ें- मैं बिहार का बेटा और सेवक, नायक बनने की इच्छा नहीं: पप्पू यादव

