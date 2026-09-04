/खगड़िया में पैसों के विवाद में चाचा-भतीजे की चाकू घोंपकर हत्या, हिरासत में पति-पत्नी और बेटा

राज्य चुनें
बिहार के खगड़िया जिले में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए झगड़े के बाद एक चाचा और उनके भतीजे की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पीड़ितों की पहचान गौरव कुमार (23) और अंकुर कुमार (22) के तौर पर हुई है, जो भरतखंड पुलिस स्टेशन इलाके के खजराइथा गांव के रहने वाले थे.
परिवार वालों के मुताबिक, दोनों परिवारों का गांव के ही रहने वाले पंकज चौधरी के साथ पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा चल रहा था. गुरुवार सुबह दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई. बैठक के बाद लगा कि झगड़ा सुलझ गया है. हालांकि, परिवार वालों का आरोप है कि शाम को झगड़ा फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद चाकू मारने की घटना हुई और गौरव-अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना की जानकारी मिलने पर परिवार वाले दोनों को परबत्ता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए. शुरुआती इलाज के बाद, डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया. परिवार वाले घायलों को बेगूसराय ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अंकुर की मौत हो गई. थोड़ी देर बाद गौरव की भी चोटों के कारण मौत हो गई.
इन मौतों से दोनों परिवारों में मातम छा गया. गौरव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. घटना के बाद पुलिस ने पंकज चौधरी, उनकी पत्नी और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया. घटना के हालात और इसमें उनकी कथित भूमिका की जांच के तहत तीनों से पूछताछ की जा रही है.
भरतखंड एसएचओ सावित्री कुमारी ने बताया कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और संबंधित परिवारों को सौंपने से पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हालात को देखते हुए गांव में सुरक्षा और पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.
पुलिस झगड़े और मौतों से जुड़े अन्य हालात की भी जांच कर रही है. मौतों की खबर मिलने पर परबत्ता एलजेपी विधायक बाबूलाल शौर्य सदर अस्पताल पहुंचे. घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने निंदा की और प्रशासन से मामले की गहन जांच करने की अपील की.
इनपुट: आईएएनएस