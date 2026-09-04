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खगड़िया में पैसों के विवाद में चाचा-भतीजे की चाकू घोंपकर हत्या, हिरासत में पति-पत्नी और बेटा

Khagaria News: बिहार के खगड़िया में 4 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को चाचा-भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:24 PM IST
खगड़िया में पैसों के विवाद में चाचा-भतीजे की चाकू घोंपकर हत्या, हिरासत में पति-पत्नी और बेटा
Image Credit: खगड़िया में पैसों के विवाद में चाचा-भतीजे की चाकू घोंपकर हत्या (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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