Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991977
Zee Bihar JharkhandJH Khunti

गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम

Gumla News: सिमडेगा जिले के रामरेखा मेले से अपने बोलेरो से सात लोग खूंटी लौट रहे थे, तभी गुमला जिले के खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग में बोलेरो और टैंकर में सीधी भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पांच घायल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:55 AM IST

Trending Photos

गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम
गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम

Jharkhand News: खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार (6 नवंबर) सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें खूंटी जिले के दो युवकों की मौत हो गई. इस हादसे में पांच अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है. युवक सिमडेगा जिले में आयोजित राम रेखा धाम मेले से अपने-अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई. 

यह भी पढ़ें: बदगुंदा गांव में तुलसी पूजन के दौरान भड़की हिंसा, दो समुदायों में जमकर पथराव

घटनास्थल पर दो की मौत
दरअसल, सिमडेगा जिले के रामरेखा मेला से अपने बोलेरो से खूंटी के सात लोग वापस लौट रहे थे.  वही, गुमला जिले के पोकला में खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर बोलेरो और टैंकर में सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे दो की घटनास्थल पर ही मौत गई. दोनों मृत युवक खूंटी जिले के हस्सा गांव निवासी शिवदत्त मांझी और गजगांव निवासी अनुज मांझी बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, सरकार की पुष्टि का इंतजार

5 गंभीर रूप से घायल
इस घटना में अन्य 5 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे. शिवदत्त और अनुज दोनों के शव जब उनके गांव पहुंचा तो परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. साथ ही पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं, इस घटना पर झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा ने इस वीभत्स वाहन दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

GumlaJharkhand news

Trending news

BJP
झारखंड में BJP का फटेगा 'चार्जशीट बम'! मरांडी ने खोला हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा
Gumla
गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम
bihar chunav 2025
BSP-BJP की जुगलबंदी ने बदला चुनावी गणित, क्या तारापुर में चमकेगा सम्राट का सित
Birsa Munda
रांची में गर्व का जयघोष! बिरसा मुंडा जयंती पर मोराबादी में होगा सबसे भव्य आयोजन
Bhojpuri news
'BMC खेसारी का घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बना दें', नोटिस पर यूजर्स का रिएक्शन
Katihar
तीन दिन की दहशत खत्म! कटिहार के कृष्णा को पुलिस ने भागलपुर से जिंदा निकाला
bihar chunav 2025
Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल
bihar chunav 2025
मतदान के बीच हंगामा! RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले देख लेंगे; पटना पुलिस ने ठोकी FIR
bihar chunav 2025
कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 का बदला लेने उतरा NDA
bihar chunav 2025
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर 'ईंट-पत्थर' से जानलेवा हमला