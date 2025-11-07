गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम

Jharkhand News: खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर गुरुवार (6 नवंबर) सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें खूंटी जिले के दो युवकों की मौत हो गई. इस हादसे में पांच अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है. युवक सिमडेगा जिले में आयोजित राम रेखा धाम मेले से अपने-अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई.

घटनास्थल पर दो की मौत

दरअसल, सिमडेगा जिले के रामरेखा मेला से अपने बोलेरो से खूंटी के सात लोग वापस लौट रहे थे. वही, गुमला जिले के पोकला में खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर बोलेरो और टैंकर में सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे दो की घटनास्थल पर ही मौत गई. दोनों मृत युवक खूंटी जिले के हस्सा गांव निवासी शिवदत्त मांझी और गजगांव निवासी अनुज मांझी बताए जा रहे हैं.

5 गंभीर रूप से घायल

इस घटना में अन्य 5 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे. शिवदत्त और अनुज दोनों के शव जब उनके गांव पहुंचा तो परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. साथ ही पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं, इस घटना पर झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा ने इस वीभत्स वाहन दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार

