4 दिन, 9 लोग और बंद कमरा...फिर लड़की का बलात्कार, हैवानियत की हदें पार

Jharkhand Gang Rape News: रांची में नौ लोगों ने एक युवती के साथ बलात्कार किया. इन आरोपियों ने युवती को एक कमरे में 4 दिनों तक बंद कर रेप किया. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:09 AM IST

नौ लोगों ने युवती के साथ किया बलात्कार, चार गिरफ्तार
Ranchi Gang Rape: झारखंड से एक दिल को दहला देने की वारदात सामने आयी है. रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ 9 लोगों ने गैंगरेप किया है. पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया है. बाकी फरार आरोपियों तलाश पुलिस कर रही है. घटना 30 सितम्बर, 2025 की है. 

दरअसल, सुषेन मछुआ ने 30 सितम्बर को अपनी प्रेमिका को मेला देखने जाने के लिए मरधान मोड़ पर बुलाया था. जहां दोनों पहुंचे ही थे कि मरधान मोड़ से चार लोगों ने दो बाइक और एक एक्सयूवी कार से दोनों को अगवा कर ले गये, फिर रुगड़ी के पास लड़के को छोड़ दिया, जिसके बाद लड़की को सुनाटुंगरी ले जाकर गैंगरेप किया. इतना ही नहीं, वहां और पांच लोग पहुंचे फिर इन सभी लोगों ने रेप किया. इसके बाद वहां से ले जाकर बुंडू में एक किराये के मकान में रखकर 4 दिनों तक जबरदस्ती रेप किया. जब मन भर गया तो 6 अक्टूबर को पीड़िता को मरधान मोड़ छोड़ दिया. 

पीड़िता जब घर पहुंची तो अपने साथ घटी सारी घटना को बताया. उसके बाद तमाड़ थाना में 07 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस टीम गठित करके तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दिया गया. बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि खूंटी जिला के अड़की थाना अंतर्गत कपड़िया गांव निवासी सुषेन मछुवा कपडिया का पीड़िता के साथ पहले से अवैध संबंध था, जो पीड़िता का मौसेरा भाई है. 30 सितंबर, 2025 को सुषेन मछुवा के ने पीड़िता के साथ गलत काम करने के उद्देश्य से मेला घूमाने के बहाने मरधान मोड़ पर बुलाया गया था. 

उन्होंने बताया कि दोनों रांची टाटा पथ पर पैदल चलने लगे। कुछ दूरी तक पैदल चलने के बाद मरधान मोड़ में पूर्व से उपस्थित मस्तान महतो (चिरूडीह), कपिल महतो (सा. बाबुरामडीह), जलेश्वर महतो उर्फ गंभीर महतो, (सा. कांशीडीह), मनोज पुरान (गांव मरधान), उमेश महतो (गांव काशीडीह), तुलसी महतो (गांव बाबुरामडीह), आकाश महतो (गांव बाबुरामडीह) और एक नाबालिग लड़का सभी थाना तमाड, जिला रांची सभी दो बाइक और एक बोलेरो की मदद से पीड़िता और उनके प्रेमी सुषेन मछुवा का अपहरण कर लिया। 

यह भी पढ़ें: हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, साइबर थाना में दिया आवेदन

डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि इसके बाद पीड़िता के प्रेमी (सुषेन मछुवा) को रूगड़ी होटल के पास उतार दिया और पीड़िता को कुल 4 अभियुक्त एक नाबालिग, कपिल महतो, जलेश्वर महतो उर्फ गंभीर महतो, आकाश महतो सभी ने तमाड़ थाना अंतर्गत सोनाटुंगरी सुनसान जगह में रात के अंधेरे में ले गए. सभी ने पीड़िता के मुंह में कपड़ा दबाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. कुछ देर बाद उक्त घटनास्थल पर मस्तान महतो, मनोज पुरान और एक नाबालिग लड़का, उमेश महतो और तुलसी महतो बोलेरो से पहुंचे. इसके बाद इन सभी ने गैंगरेप किया.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

यह भी पढ़ें: Jehanabad News: प्रेम-प्रसंग के बदले में 5 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या

