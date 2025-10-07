Advertisement
लगातार बारिश से खूंटी के किसान चिंतित, धान की फसल पर संकट के बादल

Jharkhand Weather:खूंटी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से धान की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. किसान चिंतित हैं कि अधिक वर्षा से धान की फसल खराब न हो जाए. लगातार बादल और धूप न निकलने के कारण फसल में कीड़े लगने की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:36 AM IST

लगातार बारिश से खूंटी के किसान चिंतित धान की फसल पर संकट

Jharkhand Weather: झारखंड के खूंटी जिले में धान की खेती ही प्रमुख कृषि कार्य है, जिससे अधिकांश लोग जीविकोपार्जन करते हैं. लेकिन इस वर्ष लगातार हो रही भारी बारिश किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है. दो-तीन वर्ष पहले कम वर्षा के कारण किसान परेशान थे, वहीं इस बार अत्यधिक बारिश ने उनकी चिंता फिर बढ़ा दी है.

आम तौर पर आश्विन माह में फसल कटनी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार खेतों में धान की फसल ठीक तरह से तैयार नहीं हो पाई है. किसानों का कहना है कि धान में फल लगने के समय ऐसी लगातार बारिश से फसल खाराब होने, काले पड़ने या दाना न आने की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि किसान कर भी क्या सकते हैं. बारिश का पानी धान उगा भी सकता है और अनाज बर्बाद भी कर सकता है. इसलिए किसानों के चेहरे पर आशा के साथ चिंता भी साफ झलक रही है.

ये भी पढ़ें: बिहार में हो रही मानसून की विदाई, हल्कि बारिश के बाद हो सकता है मौसम साफ

किसानों ने बताया कि धान की फसल ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. तीन से चार महीनों तक वे खेतों में मेहनत करते हैं ताकि अच्छी पैदावार से घर का खर्च, त्योहार और अन्य जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन इस बार लगातार बादल छाए रहने और धूप न निकलने के कारण फसल में कीड़े लगने की आशंका बढ़ गई है। इससे पौष्टिक और भरे हुए दाने बनने की उम्मीद कम हो गई है.

किसान कहते हैं कि अब वे केवल मौसम के सुधार की उम्मीद कर सकते हैं. अगर बारिश थम जाए तो फसल कुछ हद तक संभल सकती है, लेकिन फिलहाल लगातार बारिश ने न केवल खेती, बल्कि जनजीवन को भी अस्त-व्यस्त कर दिया है.

इनपुट: ब्रजेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

