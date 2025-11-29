Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3022744
Zee Bihar JharkhandJH Khunti

खूंटी में ठंड खड़ी कर रही खटिया! कंबल और आलाव के बिना फुटपाथ सो रहे लोग

Khunti News: ग्रामीण राजीव कुमार ने बताया कि काफी ठंड बढ़ गई है और सुबह और शाम ज्यादा ठंड है. सुरेश मैकेनिक ने कहा कि ठंड बढ़ने से परेशानी काफी बढ़ गई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

ठंड बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी
ठंड बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी

Khunti District: खूंटी में तापमान गिरकर न्यूनतम तापमान 9 सेल्सियस पर आ जाने और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गयी है. जिसका असर खूंटी जिले में देखने को मिलने लगा है. वहीं, गरीबों, फुटपाथ और बाजारों में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है. सुबह होते ही लोग काम खोजने चौराहों पर आ जाते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी परेशानी का शबब बना हुआ है. जिन्हें तैयार होकर सुबह में ही निकल जाना पड़ता है.

वहीं, चौक चौराहों पर प्रत्येक वर्ष अलाव की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन इस बार जबरदस्त ठंड पड़ने के बावजूद अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पायी है और न ही गरीब जरुरतमंद लोगों को कम्बल भी मुहैया नहीं कराया गया है. ग्रामीण राजीव कुमार ने बताया कि काफी ठंड बढ़ गई है और सुबह और शाम ज्यादा ठंड है. सुरेश मैकेनिक ने कहा कि ठंड बढ़ने से परेशानी काफी बढ़ गई है.

ग्रामीण सुशील संगा ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गयी है और ना ही गरीबों को कंबल मुहैया कराया है. जबकि, प्रत्येक वर्ष कंबल मुहैया कराया जाता रहा है. गरीब लोग कंबल के अभाव में ठंड से बचने का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ठिठुर उठा बिहार! पारा और गिरा, अगले 2-3 दिन भयंकर ठंड और कोहरे का अलर्ट

आनंद कश्यप ने बताया कि सुबह होते ही ग्रामीण भोटिया और मजदूर शहर में पहुंच जाते हैं, जिन्हें काफी ठंड लगती है अलाव की व्यवस्था होती तो राहत मिलता. इस बार कंबल भी वितरण शुरू नहीं किया गया है. जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को चाहिए कि अलाव की व्यवस्था और कंबल मुहैया करने की व्यवस्था जल्द करें.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

यह भी पढ़ें:सांस लेना हुआ दुस्वार! पटना एयरपोर्ट और वेटरनरी कॉलेज के पास AQI सबसे खराब

TAGS

Khunti DistrictJharkhand news

Trending news

Bagaha News
यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप, बगहा पुलिस ने मनसूबे को किया नाकाम
Bihar News
'अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो...',RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल के बयान से सनसनी
Bhagalpur News
दिसंबर से फरवरी तक भागलपुर से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रहेंगी रद्द,चेक करें लिस्ट
Dilip Jaiswal
'अपराध के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए', माफियाओं पर बोले दिलीप जायसवाल
Bhojpuri news
'मौसी के चुम्मा लेला हो पापा' गाने से बन गए थे स्टार,आज करोड़ों में खेलते हैं नीलकमल
Buxar police
तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त
Patna Airport AQI
सांस लेना हुआ दुस्वार! पटना एयरपोर्ट और वेटरनरी कॉलेज के पास AQI सबसे खराब
Bihar Police
अब नहीं चलेगी पुलिसवालों की मनमानी! जनता से की गाली-गलौज तो...
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी फिर हुए फ्लॉप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा प्रदर्शन
Bihar News
नीतीश कुमार की नजर JDU को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर! कांग्रेस-BSP पर खतरा