खूंटी में ठंड खड़ी कर रही खटिया! कंबल और आलाव के बिना फुटपाथ सो रहे लोग

Khunti News: ग्रामीण राजीव कुमार ने बताया कि काफी ठंड बढ़ गई है और सुबह और शाम ज्यादा ठंड है. सुरेश मैकेनिक ने कहा कि ठंड बढ़ने से परेशानी काफी बढ़ गई है.
Trending Photos
Khunti District: खूंटी में तापमान गिरकर न्यूनतम तापमान 9 सेल्सियस पर आ जाने और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गयी है. जिसका असर खूंटी जिले में देखने को मिलने लगा है. वहीं, गरीबों, फुटपाथ और बाजारों में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है. सुबह होते ही लोग काम खोजने चौराहों पर आ जाते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी परेशानी का शबब बना हुआ है. जिन्हें तैयार होकर सुबह में ही निकल जाना पड़ता है.
वहीं, चौक चौराहों पर प्रत्येक वर्ष अलाव की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन इस बार जबरदस्त ठंड पड़ने के बावजूद अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पायी है और न ही गरीब जरुरतमंद लोगों को कम्बल भी मुहैया नहीं कराया गया है. ग्रामीण राजीव कुमार ने बताया कि काफी ठंड बढ़ गई है और सुबह और शाम ज्यादा ठंड है. सुरेश मैकेनिक ने कहा कि ठंड बढ़ने से परेशानी काफी बढ़ गई है.
ग्रामीण सुशील संगा ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गयी है और ना ही गरीबों को कंबल मुहैया कराया है. जबकि, प्रत्येक वर्ष कंबल मुहैया कराया जाता रहा है. गरीब लोग कंबल के अभाव में ठंड से बचने का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं.
यह भी पढ़ें: ठिठुर उठा बिहार! पारा और गिरा, अगले 2-3 दिन भयंकर ठंड और कोहरे का अलर्ट
आनंद कश्यप ने बताया कि सुबह होते ही ग्रामीण भोटिया और मजदूर शहर में पहुंच जाते हैं, जिन्हें काफी ठंड लगती है अलाव की व्यवस्था होती तो राहत मिलता. इस बार कंबल भी वितरण शुरू नहीं किया गया है. जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को चाहिए कि अलाव की व्यवस्था और कंबल मुहैया करने की व्यवस्था जल्द करें.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार
यह भी पढ़ें:सांस लेना हुआ दुस्वार! पटना एयरपोर्ट और वेटरनरी कॉलेज के पास AQI सबसे खराब