Jharkhand News: पुलिस हिरासत में BSF जवान की मौत, विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, अधिकारी सस्पेंड

झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान राहुल मांझी की मौत ने ग्रामीणों में गुस्सा भड़का दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राहुल पर झूठे छेड़खानी के आरोप लगाकर उन्हें बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया.
खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान राहुल मांझी की मौत के बाद इलाके के ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है. 29 सितंबर की घटना को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने मुरहू थाना के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राहुल की मौत को हत्या करार देते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि राहुल पर झूठे छेड़खानी के आरोप लगाकर उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया.
ग्रामीणों के अनुसार 29 सितंबर की शाम माहिल गांव के कुछ लोगों ने राहुल मांझी पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाया. उसी शाम करीब छह बजे बिजला उरांव, मोती उरांव, बुधुवा उरांव और कार्तिक मुंडा समेत 10-12 लोग राहुल के घर पहुंचे और उन्हें जबरन उठाकर माहिल गांव ले गए. वहां राहुल को मारपीट कर रस्सी से बांध दिया गया और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया.
पुलिस का कहना है कि 30 सितंबर की सुबह राहुल मांझी ने थाने के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हालांकि राहुल के परिजन और ग्रामीण इस दावे पर संदेह जता रहे हैं. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को ही उन्होंने थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया.
घटना के बाद खूंटी पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने मुरहू थाना के थानेदार रामदेव यादव को निलंबित कर दिया. पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. राहुल मांझी बीएसएफ में तैनात थे और उनकी अंतिम पोस्टिंग सिलीगुड़ी में थी. वह कुछ महीने पहले छुट्टी पर अपने घर आए थे और वापस कैंप नहीं लौटे.
राहुल के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि झूठे आरोपों में राहुल को अपमानित किया गया और बेरहमी से पीटा गया. इसके बावजूद पुलिस ने राहुल को हवालात में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. ग्रामीण और परिजन थानेदार को भी इस घटना का जिम्मेदार मानते हैं.
