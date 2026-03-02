Jharkhand News: खूंटी में काल बनी रफ्तार, ट्रक और पल्सर की भीषण भिड़ंत, तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले के तुरीगड़ा गांव में आज शाम 6.40 बजे एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें पल्सर मोटरसाइकिल और ट्रक आमने-सामने टकरा गए. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश जारी है
Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के तुरीगड़ा गांव में आज शाम लगभग 6.40 बजे एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई. घटना में पल्सर मोटरसाइकिल और एक ट्रक आमने-सामने टकरा गए. इस भयंकर टक्कर में मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार रनिया से मरचा की तरफ जा रहे थे, जबकि ट्रक मरचा से रनिया की ओर आ रहा था. घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. यह हादसा इलाके में डर और चिंता का कारण बन गया है.
घटना का विवरण
स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों वाहन तेज गति में थे और टक्कर इतनी भयंकर थी कि पल्सर बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद तीनों व्यक्ति सड़क से लगभग 10 फीट नीचे खेत में जा गिरे. आसपास के ग्रामीण और लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई. हादसे की भयावहता को देखकर लोग स्तब्ध रह गए और पुलिस मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी रही.
पुलिस कार्रवाई
रनिया थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में छानबीन तेज कर दी है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. प्रशासन ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ट्रक चालक की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का भी प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हादसे से सबक लें और सड़क पर सावधानी बरतें.
सड़क सुरक्षा की चुनौती
यह हादसा सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करता है. तेज गति और लापरवाही के कारण सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. प्रशासन और पुलिस ने चेतावनी दी है कि वाहन चालक सड़क नियमों का पालन करें और सुरक्षा के उपाय अपनाएं. हादसा लोगों के लिए एक गंभीर संदेश है कि सड़क पर सतर्क रहना हर किसी की जिम्मेदारी है.
रिपोर्ट: बृजेश कुमार