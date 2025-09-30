Jharkhand News: हवालात में बंद युवक की संदिग्ध मौत, छेड़खानी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

Jharkhand Crime News: झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू थाने के हवालात में मंगलवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक राहुल मांझी इसी थाना क्षेत्र के मेराल गांव का रहने वाला था. सोमवार की शाम उसे छेड़खानी के एक मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था. पुलिस का कहना है कि युवक ने हवालात परिसर के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) मनीष टोप्पो ने घटना की पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार की देर शाम माहिल गांव में राहुल मांझी पर एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा. बताया गया कि वह अपने बेटे के साथ गांव गया था और नाश्ता करने के दौरान विवाद की स्थिति बनी. स्थानीय लोगों ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. किसी तरह वह वहां से भागकर अपने गांव मेराल लौट आया, लेकिन कुछ देर बाद माहिल गांव के लोग एक ऑटो से उसके घर पहुंचे और उसे पकड़कर वापस गांव ले गए.

ये भी पढ़े: कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत, पिता की हत्या के लिए रची साजिश, जानिए वजह

इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और राहुल को मुरहू थाना के हवाले कर दिया गया. आरोपी को सोमवार देर रात हवालात में रखा गया था. मंगलवार सुबह उसने टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी थाना पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

SP मनीष टोप्पो ने कहा कि युवक पर छेड़खानी का मामला दर्ज था और इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि हवालात में हुई इस आत्महत्या की जांच की जा रही है. मृतक के परिजनों ने घटना पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले में तथ्यों को सामने लाने के लिए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!