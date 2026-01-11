Advertisement
Jharkhand Weather and AQI: खूंटी में जम गई बर्फ! 1.4 डिग्री पहुंचा पारा, रांची और गुमला में मौसम विभाग का अलर्ट

Jharkhand Weather and AQI: झारखंड में कड़ाके की ठंड है. खूंटी में तीन-चार दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे कनकनी सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है. सर्द हवा और ठिठुरन ने लोगों को प्रभावित कर दिया है. वही, AQI भी गंभीर श्रेणी में है.

Jan 11, 2026, 07:42 AM IST

Jharkhand Weather and AQI: खूंटी में जम गई बर्फ! 1.4 डिग्री पहुंचा पारा, रांची और गुमला में मौसम विभाग का अलर्ट (फाइल फोटो)
Jharkhand Weather and AQI: खूंटी में जम गई बर्फ! 1.4 डिग्री पहुंचा पारा, रांची और गुमला में मौसम विभाग का अलर्ट (फाइल फोटो)

Jharkhand Weather and AQI Update: झारखंड के जिलों में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है. खूंटी में तो न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री पहुंच गया है. यहां पेड़ की टहनियों में भी ओस की बूंदे जम नजर आ रही है. रांची मौसम विभाग ने जिलें में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है. आज (11 जनवरी) मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और गुमला इन तीन जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही, यहां दिनभर शीतलहर चलने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है.

ठंड से जन-जीवन बेहाल
झारखंड में बर्फीली हवा के कारण ठिठुरन का एहसास हो रहा है. राजधानी के 3 जिलों में आज (11 जनवरी) शीतलहर को ऑरेंज अलर्ट जारी है. इनमें रांची, खूंटी और गुमला शामिल है. वही, लातेहार में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है. लोहरदगा में 18.3 , पाकुड़ और बोकारो में 21.1 डिग्री दर्ज किया गया है. इन जिलों में चलने वाली हवाएं दोपहर, शाम और रात हर समय चल रही हैं. ऐसे में यहां भी लोगों को कड़ाके की ठंडी का सामना लगातार करना पड़ रहा है.

राजधानी रांची में AQI की बात करें तो खबर लिखे (7:20) जाने तक 274 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर की श्रेणी में आता है. वर्तमान AQI (US) स्तर 'बहुत अस्वस्थ' हैं, इसलिए सलाह गई है कि अंदर रहें, बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें और अगर बाहर जाना आवश्यक है तो मास्क पहनें. बता दें कि राजधानी में pm10 का स्तर 248 µg/m³ दर्ज किया गया है. वही, PM2.5 का स्तर 198 µg/m³ दर्ज किया गया है.  फिलहाल राजधानी रांची में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. 

आज कहां कितना रहेगा तापमान

रांची- अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
गुमला- अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
हजारीबाग- अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
जमशेदपुर- अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
धनबाद- अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
बोकारो- अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
पलामू- अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना



