खूंटी में ठंड का तांडव: पाला और कनकनी हवा ने बढ़ाई जनजीवन की मुश्किलें

Jharkhand Weather: झारखंड के खूंटी जिले में तापमान में लगातार गिरावट के साथ ही ठंड का प्रकोप तेज हो गया है. सुबह-शाम चल रही सर्द और कनकनी हवा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात यह हैं कि सुबह के समय खेतों, घासों और पत्तों पर पाला गिरकर सफेद चादर की तरह फैल जा रहा है. ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग सुबह जल्दी घरों से निकलने से बच रहे हैं और धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं.सुबह के वक्त पाला गिरने से खेतों की घास और फसलें सफेद नजर आती हैं. इससे न केवल ठंड का अहसास बढ़ रहा है, बल्कि किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. कनकनी हवा के चलते शरीर में सिहरन बनी रहती है और खुले में काम करना मुश्किल हो गया है.

अलाव बना ग्रामीणों का सहारा

ग्रामीण संजय नाग ने बताया कि ठंड के कारण सुबह देर से उठना पड़ता है. शरीर को गर्म रखने के लिए लोग आग जलाकर तापते हैं. रात के समय भी देर तक अलाव के सहारे ठंड भगाने की कोशिश की जाती है. उन्होंने कहा कि खेतों में पाला गिरने और तेज हवा चलने से ठंड काफी बढ़ गई है.

दिनचर्या पर पड़ा असर

नकुल भगत ने बताया कि बढ़ती ठंड से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. वहीं जगदीश साव ने बताया कि पहले वे नियमित रूप से सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, लेकिन अब ठंड बढ़ने के कारण मॉर्निंग वॉक बंद कर दी है.

गर्म कपड़े और चाय का सहारा

ठंड से बचाव के लिए लोग दिनभर गर्म कपड़े पहन रहे हैं. चाय, अलाव और धूप ही ठंड से राहत का प्रमुख साधन बन गया है. मौसम के इस बदले मिजाज ने खूंटी में आम लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है.

रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार