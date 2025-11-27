Khunti News: मंगल की पत्नी के साथ सो रहा था सुरजू, प्रेमी को मार पति चला गया जेल

Khunti Crime News: झारखंड के खूंटी जिले में अवैध सम्बन्धों में युवक की हत्या मामले पर पुलिस ने आरोपी को जेल में दिया. घटना अड़की थाना अंतर्गत बीहड़ दुर्गम इलाके के तोडांग गांव की है. यहां मंगल मुण्डा ने सुरजू को अवैध सम्बन्ध के कारण मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद मंगल ने ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी. मंगल ने ही लोगों को बताया कि उसने सुरजू की हत्या कर दी है. जिसके बाद 25 नवम्बर को ग्रामीणों ने मंगल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी मंगल मुंडा को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया है. वहीं डीएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि मंगल मुण्डा ने सुरजू को अपनी पत्नी के साथ सोते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था. उसे पहले से दोनों पर शक था और अपनी पत्नी को मना कर चुका था, लेकिन लेकिन वे नहीं माने. जिसके कारण मंगल ने गुस्से में सुरजू के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी. उसके बाद सुबह उसी ने गांववालों को पूरे कांड की जानकारी दी. जिसके बाद गांववालों ने पुलिस को सूचना दी. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. उसके पास से हथियार (टांगी) भी बरामद कर लिया गया. आरोपी मंगल ने कबूल कर लिया है कि उसने ही सुरजू की हत्या की है.

इस हत्याकांड के आरोपी मंगल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पड़ोस के रहनेवाले ग्रामीण युवक बुधराम मुण्डा ने बताया कि मंगल मुण्डा ने स्वयं ग्रामीणों को बताया कि सुरजू को उसने हत्या कर दी. फिर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और हत्याकांड का मामला पर पुलिस को जानकारी दी गयी. इसके बाद पुलिस तोड़ांग गांव जाकर शव को बरामद किया और हत्या का केस दर्ज किया. वहीं हत्या करने वाले आरोपी मंगल मुण्डा को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया.

रिपोर्ट- ब्रजेश कुमार