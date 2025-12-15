मकर संक्रांति की आहट से महका खूंटी बाजार, तिलकुट की खुशबू से सजीं गलियां

Khunti Tilkut Market: मकर संक्रांति उत्सव में अभी करीब एक माह का समय बाकी है, लेकिन झारखंड के खूंटी शहर के बाजारों में अभी से पर्व की रौनक दिखाई देने लगी है. संक्रांति से पहले ही शहर के चौक-चौराहों और मुख्य बाजारों में तिलकुट की दुकानें सजने लगी हैं. बाजार में तिल, गुड़ और तिलकुट की खुशबू से पूरा इलाका महक उठा है, जिससे त्योहार का माहौल बनने लगा है.

ठंड और मिठास का अनोखा संगम

ठंड के मौसम में तिलकुट की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है. ठंडी हवाओं के बीच ताजे बने तिलकुट और गुड़ से बनी मिठाइयों की महक लोगों के कदम बाजार की ओर बढ़ा रही है. सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोग स्वाद और परंपरा दोनों का आनंद ले रहे हैं. खूंटी बाजार में इस बार तिलकुट की कई किस्में उपलब्ध हैं. दुकानों पर तिलकुट के अलावा बादाम चट्टी, तिल लड्डू, मुरही लड्डू, लावा लड्डू, गजक सहित कई पारंपरिक मिठाइयां तैयार की जा रही हैं. दुकानदारों का कहना है कि जैसे-जैसे संक्रांति नजदीक आएगी, मिठाइयों की मांग और भी बढ़ेगी.

200 से 500 रुपये किलो तक कीमत

बाजार में तिलकुट की बिक्री शुरू हो चुकी है. गुणवत्ता और प्रकार के अनुसार तिलकुट की कीमत 200 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति किलो तक रखी गई है. लोग अभी से ही अपने घरों और रिश्तेदारों के लिए तिलकुट खरीदने लगे हैं.

व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

व्यापारियों को उम्मीद है कि इस साल मकर संक्रांति पर तिलकुट की अच्छी बिक्री होगी. समय से पहले बाजार सजने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और शहर में त्योहार का उल्लास नजर आने लगा है. दुकानदारों का कहना है कि जैसे-जैसे संक्रांति नजदीक आएगी, मिठाइयों की मांग और भी बढ़ेग

रिपोर्ट: बृजेश कुमार