खूंटी पुलिस की बड़ी सफलता, सोमा मुंडा हत्याकांड के मुख्य शूटर और मास्टरमाइंड समेत छह गिरफ्तार

खूंटी पुलिस ने 07 जनवरी को हुई सोमा मुंडा की हत्या के मामले में मुख्य शूटर सुमित संगा और साजिशकर्ता दानियल संगा सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि आपसी दुश्मनी के कारण 50 हजार रुपये की सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने आरोपियों को सार्वजनिक चौक पर परेड कराकर जेल भेज दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:19 PM IST

खूंटी पुलिस ने 07 जनवरी को हुए चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए मुख्य शूटर समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के साथ ही हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है और मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सोमा मुंडा की हत्या पेशेवर रंजिश और पुरानी दुश्मनी का परिणाम थी.

पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि मृतक सोमा मुंडा का उनके अपने ही गांव चलागी के पड़ोसी दानियल संगा से लंबे समय से विवाद चल रहा था. दानियल संगा और मुख्य शूटर सुमित दगल सांड, दोनों ही सोमा मुंडा से बदला लेने की फिराक में थे. इस साजिश को अंजाम देने के लिए दानियल ने सुमित को सोमा की हत्या के लिए 50 हजार रुपये की सुपारी दी थी. सौदे के मुताबिक, 25 हजार रुपये पेशगी के तौर पर दिए गए थे, जबकि बाकी के 25 हजार रुपये काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया गया था. दानियल, सुमित, मारकुस, संतोष दगल और बिरहू निवासी रोशन मिचयाड़ी ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 07 जनवरी को सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था. इस टीम में जरियागढ़, मारंगहादा, मुरहू और सयको थाना के थानेदारों को शामिल किया गया था. खूंटी और तोरपा डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की. एसपी ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो मुख्य रूप से जमीन कारोबार से जुड़े थे. ताजा अनुसंधान में मुख्य शूटर सुमित संगा और मास्टरमाइंड दानियल समेत छह लोगों को दबोच लिया गया है. पुलिस ने इन सभी आरोपियों को खूंटी के भगत सिंह चौक पर सार्वजनिक रूप से परेड भी कराया, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो सके.

एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि इस हत्याकांड के तार जमीन के कारोबार और आपसी विवाद, दोनों से जुड़े हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं. मुख्य शूटर सुमित संगा ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हालांकि मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस साजिश में शामिल कुछ अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. खूंटी पुलिस इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक बड़ी जीत मान रही है.

इनपुट- ब्रजेश कुमार

