रांची में 'इश्क, इंतकाम और हत्या': अवैध संबंध के शक में सिर काटकर दलदल में दबाया; आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

Jharkhand Crime News: रांची में अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति का सिर काटकर दलदल में दफनाया. पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है. साथ ही मामले का खुलासा भी कर दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:32 PM IST

झारखंड के रांची जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अवैध संबंध के शक में एक शादीशुदा युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या इतनी बर्बरता से की गई कि किसी का भी दिल दहल जाए. सिर धड़ से अलग कर कांची नदी किनारे झाड़ियों और दलदल में दबा दिया गया था. हालांकि, सोनाहातू पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है.

बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि घटना रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के डोमाडीह गांव की है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय हरिहर महतो के रूप में हुई है. हरिहर महतो 31 जनवरी, 2026 की शाम करीब 6:30 बजे घर से निकला था, लेकिन लौटा नहीं था. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था. 

3 फरवरी को परिजनों ने सोनाहातू थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. जांच में पुलिस को पता चला कि हरिहर महतो का गांव की ही एक शादीशुदा महिला सुलोचना देवी से प्रेम संबंध था. महिला के पति क्षेत्रपति महतो को इस बारे में पता चला तो उसने पत्नी के साथ मिलकर हरिहर महतो को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

पुलिस के अनुसार, 31 जनवरी को सुलोचना देवी ने हरिहर महतो को मिलने के बहाने बुलाया था. वहां पहले से घात लगाए पति-पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को क्षत-विक्षत कर दिया गया और सिर धड़ से अलग कर गुप्तांग भी काट दिया गया. इसके बाद गांव के पीछे कांची नदी किनारे झाड़ियों के बीच दलदल में शव को दबा दिया गया.

पुलिस ने संदिग्ध दंपति से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने वारदात कबूल कर ली और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कांची नदी किनारे से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया है.

इस पूरे मामले के खुलासे में बुंडू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अहम भूमिका निभाई. वहीं सोनाहातू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप की तत्परता और लगातार कार्रवाई के कारण पुलिस को कम समय में बड़ी सफलता मिली.

बुण्डू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि अवैध संबंध के कारण रचे गए षड्यंत्र में आरोपी दंपति और एक अन्य व्यक्ति ने इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

हरिहर महतो की शादी दो साल पहले हुई थी और उसका एक माह का बेटा भी है. इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

