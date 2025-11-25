सो रहा था दंपति, पति को किसी ने टांगी से काट डाला, अवैध संबंध के शक में दिया वारदात को अंजाम

Jharkhand crime: झारखंड के खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के तोडांग गांव में अवैध संबंध के शक में मंगल मुंडा ने आधी रात सोते हुए सुरजू की टांगी से काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ, लेकिन बाद में खुद कबूलने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
Trending Photos
Jharkhand crime: झारखंड के खूँटी से बड़ी ही वीभत्स खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि अड़की थाना अंतर्गत बीहड़ दुर्गम इलाके के तोडांग गाँव में एक दंपति सो रहा था. इस बीच एक व्यक्ति ने सोते हुए पति को टांगी से काट डाला. इस घटना के बाद बगल में सो रही पत्नी बदहवास हो गई. मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है. आरोपी ने ग्रामीणों के सामने हत्या की बात कबूल कर ली, तब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
अवैध संबंध का विवाद बना हत्या की वजह
अड़की थाने के बीहड़ दुर्गम इलाके के तोडांग गांव में 48 वर्षीय मंगल मुण्डा ने सुरजू को अपनी पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध के कारण टांगी से काटकर हत्या कर दी. मंगल मुण्डा ने सुरजू को तब टांगी से काटा, जब वह अपनी पत्नी के साथ सो रहा था. दरअसल, बताया जा रहा है कि मंगल मुंडा ने सुरजू को अपनी पत्नी के साथ देख लिया था, जिससे वह बहुत आक्रोशित था.
ये भी पढ़ें: पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, आरोपियों को पब्लिक ने मार डाला
आधी रात में आरोपी ने घर में घुसकर किया हमला
बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात 12 बजे के बाद मंगल ने सुरजू के घर जाकर धारदार टांगी से उसे काट डाला. वारदात को अंजाम देने के बाद से मंगल फरार हो गया. सुरजू के बगल में सो रही उसकी पत्नी इस घटना के बाद से बदहवास सी हो गई है.
गांव वालों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंपा
मंगलवार को मंगल मुंडा ने ग्रामीणों को बताया कि उसने सुरजू को मार डाला है तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने मंगल मुण्डा को गिरफ्तार कर लिया है.
इनपुट: ब्रजेश कुमार