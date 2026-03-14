XUV में घूम रहे थे नक्सली, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, नोटबुक में मिला लेवी का पूरा कच्चा चिट्ठा

Khunti News: खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई संगठन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को पुलिस ने खूंटी थाना क्षेत्र से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं. साथ ही लेवी वसूली के लिए बड़ी लम्बी लिस्ट रखी थी. इनके पास से एक देशी पिस्टल, 22 गोली दो मैगजीन, कई बैंकों के चेकबुक, पासबुक, पैनकार्ड, एटीएम, पीएलएफआई का पर्चा और अन्य समान बरामद किया गया है.

वहीं, गिरफ्त में आये पांच नक्सलियों में शुभम कुमार पोद्दार और राम अयोध्या शर्मा पहले भी जेल जा चुके हैं. ये लोग अपने सरगना के साथ मिलकर लेवी की मांग करते थे. उनके पास से लेवी मांगने वाले व्यवसायियों की लिस्ट भी पायी गई है. जिन्हें वे लेवी की मांग करते और कुछ लोगों से मांग भी की गयी थी. इनके गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है.

शुभम कुमार पोद्दार पीएलएफआई के शातिर नक्सली के रुप में माना जाता रहा है. जो पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के साथ बड़ी चर्चा में था. जिसकी गिरफ्तारी में इंस्पेक्टर सह खूंटी थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह, डीएसपी वरुण रजक समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी की तरफ से कार्रवाई को बड़ी कामयाबी बतायी जा रही है.

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एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि तीन लोग विजय भोप्ता, धीरज कुमार और अभिषेक कुमार को तजना नदी के समीप नहर के पास से पकड़ा गया. जिनके निशानदेही पर शुभम कुमार पोद्दार, निमिष गोप उर्फ हनि और राम अयोध्या शर्मा उर्फ राजा शर्मा को एक्सयूवी कार में सवार लोगों को कालामाटी टुंगरी के पास से पकड़ा गया.

एसपी ने कहा कि इन लोगों से पूछताछ में बताया कि लेवी के पैसों का हिसाब नोटबुक में है. जो ठेकेदारों से मांग करने वाले थे. इन लोगों ने पिपरा टोली में शराब दुकान पर बम फोड़ना, डुगडुगिया क्रेशर प्लांट में फायरिंग करना, एक शराब व्यवसायी को धमकी देना और डोड़मा क्रेशर प्लांट में फायरिंग करने का जुर्म कबूला है. इनके गिरफ्तार होने से कई मामलों का भी खुलासा हो गया है.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

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