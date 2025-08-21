खूंटी में सोनू उरांव हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में सोनू उरांव की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. 18 अगस्त को थाना क्षेत्र के उलिहातु बड़काटोली गांव के पास कारो नदी से सोनू उरांव का शव बरामद किया गया था. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यूडी कांड दर्ज किया और जांच शुरू कर दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष टोप्पो ने विशेष टीम का गठन किया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में बनी टीम ने लगातार छापामारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों में सनिका मुंडा, मधु मुंडा, काचु मुंडा और जगन मुंडा शामिल हैं. सभी आरोपी खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि चारों अभियुक्तों ने सोनू उरांव की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया है. आरोपियों ने बताया कि सोनू को 14 अगस्त को मोटरसाइकिल से साथ लेकर खूंटी गए थे. उसी शाम लौटते समय गिडुम गांव के पास पहले सोनू से मारपीट की गई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. बाद में सबूत छिपाने के लिए कारो नदी के पुल से शव को नीचे फेंक दिया गया.

गिरफ्तार आरोपी मधु मुंडा ने पुलिस को बताया कि पांच महीने पहले उसके पिता का शव कुएं से बरामद हुआ था. उन्हें शक था कि उनके पिता की हत्या सोनू ने की थी. इसी शक के आधार पर उन्होंने सोनू की हत्या की साजिश रची और अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया.

छापामारी के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल, शराब की बोतलें, माचिस की तीली, बियर की बोतलें, मोबाइल फोन, डिस्पोजल गिलास और चप्पल समेत कई सामान बरामद किए. छापामारी टीम में पुलिस निरीक्षक अशोक सिंह, थाना प्रभारी रनिया विकास कुमार जायसवाल, पुलिस अवर निरीक्षक टीनू कुमार, अमरजीत सिंकु, सहायक अवर निरीक्षक डोमन टुडू, रमेश भगत और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

इनपुट- ब्रजेश कुमार

ये भी पढ़ें- Palamu News: युवक की हत्या के बाद जंगल में जला दिया शव, मामले में दो गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!