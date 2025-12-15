संघर्ष से स्वर्ण तक, दिव्यांग तीरंदाज झोंगो पाहन की ऐतिहासिक जीत, खूंटी में स्वागत की हो रही भव्य तैयारी

Advertisement
खूंटी जिले के लिए यह गर्व और खुशी का क्षण है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले सबसे कम आयु के दिव्यांग तीरंदाज झोंगो पाहन आज खूंटी पहुंच रहे हैं. उनके आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है.

Last Updated: Dec 15, 2025, 06:08 AM IST

Jharkhand News: खूंटी जिले के लिए यह गर्व और खुशी का क्षण है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले सबसे कम आयु के दिव्यांग तीरंदाज झोंगो पाहन आज खूंटी पहुंच रहे हैं. उनके आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है. स्थानीय लोग, खेल प्रेमी और युवा वर्ग उनके सम्मान की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

बिना सरकारी मदद के तय किया सफलता का सफर
झोंगो पाहन की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है. सीमित संसाधनों और बिना किसी सरकारी मदद के उन्होंने तीरंदाजी की शुरुआत की. एक बेरोजगार कोच के सानिध्य में उन्होंने इस खेल को सीखा और कठिन परिस्थितियों में निरंतर अभ्यास जारी रखा. कोच आशीष कुमार के मार्गदर्शन, हौसला बढ़ाने और अथक मेहनत के बल पर झोंगो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई और विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

दुबई में लहराया तिरंगा, गूंजा राष्ट्रगान
दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झोंगो पाहन और उनके कोच के संयुक्त प्रयास का परिणाम तब देखने को मिला, जब भारतीय राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया. इस दृश्य ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया. रिकर्व मिक्स्ड डबल्स टीम स्पर्धा में चीन के खिलाफ मुकाबले में झोंगो ने गोल्ड मेडल हासिल किया. वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि अंक कम होने के कारण उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उपायुक्त खूंटी सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने झोंगो पाहन को बधाई दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नेताओं ने लिखा कि झोंगो ने दुबई जाकर न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि देश का तिरंगा ऊंचा लहराकर भारत का मान बढ़ाया. उनकी इस उपलब्धि पर सभी ने हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार

