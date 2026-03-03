Advertisement
काम से लौट रहे थे घर, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक, खूंटी के रनिया में तीन घरों के चिराग बुझे

Jharkhand News: खूंटी में ट्रक और बाइक की सीधी भीड़ंत से तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना रनिया थाना क्षेत्र के तुरीगड़ा में घटी है. जहां एक अज्ञात ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर हो गयी, जिसमें तीनों लोगों की मौत गई और शवों की पहचान हो गयी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 03, 2026, 03:39 PM IST

खूंटी में बाईक और ट्रक के बीच हुई सीधी भिड़ंत, तीन की मौत
खूंटी में बाईक और ट्रक के बीच हुई सीधी भिड़ंत, तीन की मौत

Khunti News: खूंटी जिले में 3 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरीगड़ा में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने पल्सर बाइक को सीधी टक्कर मार दी.

मृतकों की पहचान खूंटी थाना क्षेत्र के लटरजंग निवासी सनिका मुंडा और तुरी मुंडा और गुदड़ी थाना के उड़रिंग गांव निवासी मानु बरजो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मानु बरजो गुदड़ी में चल रहे एक ठेकेदारी काम में जेसीबी ऑपरेटर था, जबकि अन्य दो युवक उसके साथ हेल्पर के रूप में काम करते थे.

परिजनों के अनुसार, तीनों युवक काम के सिलसिले में गुदड़ी से रनिया आए थे. वहां से वापस लौटने के क्रम में जब वे मरचा की ओर बढ़ रहे थे, तभी तुरीगड़ा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर रनिया थाना पहुंचाया और बुधवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. इस घटना के बाद से मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

