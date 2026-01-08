Advertisement
Khunti News: आदिवासी आंदोलनकारी और पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या, समर्थकों में आक्रोश

Khunti Crime News: खूंटी में अपराधियों ने शिक्षक, झारखंड आंदोलनकारी नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी. चलती वाहन में गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:32 PM IST

Khunti Crime News: खूंटी में बुधवार (7 जनवरी) देर शाम अज्ञात अपराधियों ने चलागी गांव के एक शिक्षक, झारखंड आंदोलनकारी नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी. सोमा मुंडा पत्नी के साथ खूंटी से अपने गांव चलागी लौट रहे थे. इसी क्रम में नामकोम और जमुआदाग गांव के मुख्य सड़क पर तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी. चलती वाहन में गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. सोमा मुंडा चलागी स्थित बिरसा हाई स्कूल के संचालक शिक्षक थे. वह स्कूल के काम से जिला शिक्षा विभाग में पत्नी के साथ आए थे. सोमा मुंडा को गोली मारने की घटना खूंटी शहर में आग की तरह फैल गई. सोमा को हॉस्पिटल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी. मृतक सोमा मुंडा की पत्नी ने बताया कि वे दोनों किसी काम से शिक्षा विभाग के कार्यालय गए हुए थे. देर शाम अपने घर चलागी लौट रहे थे. नामकुम बस्ती पार करने के बाद जमुआदाग से पहले तालाब के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से पीछा करते हुए एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति आए और सामने आकर उनके ऊपर दो गोलियां चला दीं. उसमें एक गोली समा मुंडा के सीने पर लगी और दोनों ही जमीन पर गिर गए. इसके बाद एक बालू लदी गाड़ी से वह अस्पताल पहुंची. उसके बाद सोमा को अस्पताल लाया गया. उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस राजनीतिक या पारिवारिक रंजिश में हत्या की वारदात हुई मान रही है. पुलिस का कहना है कि ठोस मुखबिरी के बाद सोमा मुंडा को मौत के घाट उतारा गया है. इसमें किसी करीबी का भी हाथ हो सकता है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है.

दूसरी ओर, सोमा मुंडा के परिवारीजनों में मातम और आक्रोश का माहौल है. इस वारदात से सोमा के समर्थक उद्वेलित हो रहे हैं. हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल के जवान

