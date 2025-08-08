खूंटी में रुला रहीं महंगी सब्जियां, तो अंडा-बॉयलर से मिल रही राहत, चेक कीजिए रेट
खूंटी में रुला रहीं महंगी सब्जियां, तो अंडा-बॉयलर से मिल रही राहत, चेक कीजिए रेट

Khunti Latest News: खूंटी में हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहा है. साग सब्जी के दाम बढ़े गए हैं. वहीं, अंडा-बॉयलर के दाम घटे गए. बताया जा रहा है कि सब्जियों के दाम अंडा और चिकन से भी महंगा पड़ रहा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 08, 2025, 07:45 AM IST

खूंटी में हरी सब्जियों के दाम छू रहा आसमान
Khunti News: खूंटी जिले में दिन प्रतिदिन सब्जी की महंगाई आसमान छूने लगा है. जहां एक तरफ पौष्टिक भोजन के रूप में हरी सब्जियां खाने के लिए चिकित्सक सलाह देते हैं, लेकिन जिस प्रकार लगातार हो रही सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से घरों में स्वादिष्ट व्यंजन के प्रकार की संख्या घट गई है. बीते दो महीने से बढ़ रही सब्जी के दाम में कभी भी गिरावट नहीं देती गई. जब से सावन का महीना शुरू हुआ और सब्जी के दाम बढ़ते चले गए.

खूंटी के डेली मार्केट में सब्जी दुकानदार बताया कि वर्तमान समय में फ्रेंचबीन 100 रुपए, टमाटर 80 रुपए, धनिया पत्ता 400 रुपए, खीरा 40 रुपए, गाजर 50 रुपए प्रति किलो बिक्री कर रहे हैं.

सब्जी दुकानदार उर्मिला ने बताया कि फूल गोभी 100 रुपए, लौकी 40 से 50 रुपए, मिर्च 160 रुपए.,भिण्डी 60 रुपए, करैला 80 रुपए, टमाटर 80 रुपए, बैंगन 40 रुपए, शिमला 100 रुपए, झिंगा 80 रुपए, नेनुआ 80 रुपए, कुंदरी 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री कर रहे हैं.

डब्लू कुमार ने बताया कि सारे सब्जयों के दाम बढ़ जाने से अधिक परेशानी हो रही है. जहां किलो के भाव से सब्जी की खरीदारी करते थे. वहीं, अब पाव भर करके खरीदारी कर रहे हैं.

जुबेदा खातून ने बताया कि सावन महीना की वजह से मांसाहारी लोग भी मांस खाना बंद कर दिए हैं, इसलिए अंडा 8 प्रति से दाम घटकर 6 रुपए प्रति बिक रहा है. वहीं, बॉयलर मुर्गियों के मांस 70 से 100 रुपए प्रति किलो बिक्री हो रहा है. शाकाहारी लोगों के थाली में व्यंजनों के प्रकार घट गया है.

यह भी पढ़ें: मौसम की मार ने तोड़ी किसानों की कमर, ओलावृष्टि से सब्जियों की फसल को भारी क्षति

जुबैदा ने बताया कि सब्जी के दामों में बढ़ोतरी के कई कारण बताए जा रहे हैं. जिसमें से एक मांसाहारी लोग मांस का उपयोग बंद कर दिया है और ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं अंडा और चिकन से भी अधिक दाम कई साग सब्जी के दाम हो गए हैं.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

यह भी पढ़ें:पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान, नल जल योजना केवल बनी ठेकेदारों की कमाई!

