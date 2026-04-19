Kishanganj News: रात 8 बजे, लाल थार और 3 लोग... अंधेरे में SDPO दफ्तर से AC निकालने घुसे, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के पदभार संभालते ही, किशनगंज के SP संतोष कुमार पूरी तरह से 'एक्शन मोड' में आ गए हैं. इसी क्रम में पटना में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किशनगंज के पूर्व SDPO गौतम कुमार से जुड़े 'अवैध संपत्ति' मामले की चल रही जांच के बीच शनिवार, 18 अप्रैल 2026 की रात को एक संदिग्ध घटना सामने आई.

SDPO कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ थार

शनिवार रात लगभग 8 बजे, एक लाल रंग की थार गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल तीन लोग किशनगंज के खगड़ा स्थित SDPO कार्यालय परिसर में दाखिल हुई. तीनों लोग गाड़ी से उतरे और सीधे SDPO कार्यालय के अंदर चले गए. यह जानकारी मिलते ही, किशनगंज के पुलिस अधीक्षक (SP) ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

तीनों संदिग्ध हिरासत में

SP के आदेश पर SDPO-II मंगलेश कुमार मौके पर पहुंचे और तीनों संदिग्धों और साथ ही थार गाड़ी को हिरासत में ले लिया. साथ ही, उन्हें टाउन पुलिस स्टेशन ले आए, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. संदिग्धों की पहचान मोहम्मद हबीब (किशनगंज के दौला का निवासी), सौदागर (थार का ड्राइवर और पूर्णिया का निवासी) और एक नाबालिग के रूप में हुई है.

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AC निकालना के लिए घुसे थे

SDPO-II मंगलेश कुमार ने बताया कि तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है. उनसे गहन पूछताछ और विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान गौतम कुमार ने दावा किया कि दफ्तर में लगा AC उनका निजी था और वह उसे निकालकर अपने साथ ले जाना चाहते थे. SDPO ने स्पष्ट किया कि दफ्तर से AC को खोलने और हटाने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब इसके लिए जरूरी सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह