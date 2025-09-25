Bihar Chunav 2025: 'हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी नहीं, अब ताकत दिखाएंगे...', किशनगंज से ओवैसी ने लालू-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2935585
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

Bihar Chunav 2025: 'हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी नहीं, अब ताकत दिखाएंगे...', किशनगंज से ओवैसी ने लालू-तेजस्वी पर साधा निशाना

Asaduddin Owaisi Kishanganj Rally:

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:27 AM IST

Trending Photos

असदुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi Kishanganj Rally: बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होते ही AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव हो गए हैं. ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है. अपनी यात्रा के पहले ही दिन एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से लेकर राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा. किशनगंज की रैली में ओवैसी ने लालू-तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लालू जी को महागठबंधन में AIMIM को भी शामिल करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी को ऑफर सुनाई नहीं दिया. 

ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनके (तेजस्वी यादव) घर के बाहर ढोल बजाकर न्योता दिया, लेकिन राजद ने एक ना सुनी. जबकि हमने कहा था हमें सिर्फ 6 सीटें दो, सरकार बनी तो हमारे विधायकों को मंत्री मत बनाना. ओवैसी ने कहा कि हमारे हाथ बढ़ाने को तेजस्वी यादव कमजोरी समझते हो तो सुन लो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार भी खेलने को तैयार हैं. अल्लाह ने हमारी इस हाथ में बहुत ताकत दी और दिमाग में सलाहियत दी है. वही हाथ और दिमाग के बदौलत हर एक से मुकाबला करने को हम तैयार हैं. एनडीए पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, भाजपा का आदमी गद्दी पर बैठेगा, जो हम कतई नहीं चाहते.

ये भी पढ़ें- 10 पॉइंट में समझिए महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र'

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने और बांग्लादेशी घुसपैठ का हवाला देकर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं. इन दोनों को मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने का नजर आता है, सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ नजर आती है. मोहन भागवत हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों का TFR रेट सबसे ज्यादा गिरा है. 

ये भी पढ़ें- सरकारी ठेके में 50% आरक्षण, SC-ST जैसा EBC कानून, राहुल-तेजस्वी ने जारी किया संकल्प

वक्फ कानून का विरोध करते हुए AIMIM चीफ ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में वक्फ काला कानून बनाया है, जो हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों को हमसे छीनना चाहता है. उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और आंध्र के चंद्रबाबू नायडू की आलोचना कर कहा कि ये नेता इस कानून की तारीफ कर रहे हैं. मैंने भारत की सबसे बड़ा महापंचायत लोकसभा में कानूनी दलीलें देकर इस काले कानून को झूठा साबित कर दिया.

रिपोर्ट- अमित कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Asaduddin OwaisiKishanganj Newsbihar chunav 2025

Trending news

Asaduddin Owaisi
'हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी नहीं, अब ताकत दिखाएंगे...', लालू-तेजस्वी पर ओवैसी का वार
Jamui News
जमुई में दिल-दहलाने वाली वारदात, सनकी पति ने गर्भवती पत्नी को काट डाला
Nalanda News
छात्रा की मौत पर सुलग उठा चंडी कॉलेज, छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने पीटा
Bihar News
बिहार बनेगा इंडस्ट्रियल हब, दिल्ली में हुआ निवेशकों संग विशेष संवाद
bihar chunav 2025
10 पॉइंट में समझिए महागठबंधन का 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र'
Bagaha News
बगहा में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का कारोबार उजागर, जनसेवा केंद्र से दस्तावेज बरामद
bihar chunav 2025
सरकारी ठेके में 50% आरक्षण, SC-ST जैसा EBC कानून, राहुल-तेजस्वी ने जारी किया संकल्प
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी की इस फोटो में ही छिपा है आज की धमाकेदार पारी का राज
KC Tyagi
इंडी अलांयस में घमासान, कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं: केसी त्यागी के तंज
Gajendra singh shekhawat
बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा गलत राजनीति को जवाब: गजेन्द्र सिंह शेखावत
;