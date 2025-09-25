Bihar Chunav 2025: 'हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी नहीं, अब ताकत दिखाएंगे...', किशनगंज से ओवैसी ने लालू-तेजस्वी पर साधा निशाना

Asaduddin Owaisi Kishanganj Rally: बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होते ही AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव हो गए हैं. ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है. अपनी यात्रा के पहले ही दिन एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से लेकर राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा. किशनगंज की रैली में ओवैसी ने लालू-तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लालू जी को महागठबंधन में AIMIM को भी शामिल करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी को ऑफर सुनाई नहीं दिया.

ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनके (तेजस्वी यादव) घर के बाहर ढोल बजाकर न्योता दिया, लेकिन राजद ने एक ना सुनी. जबकि हमने कहा था हमें सिर्फ 6 सीटें दो, सरकार बनी तो हमारे विधायकों को मंत्री मत बनाना. ओवैसी ने कहा कि हमारे हाथ बढ़ाने को तेजस्वी यादव कमजोरी समझते हो तो सुन लो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार भी खेलने को तैयार हैं. अल्लाह ने हमारी इस हाथ में बहुत ताकत दी और दिमाग में सलाहियत दी है. वही हाथ और दिमाग के बदौलत हर एक से मुकाबला करने को हम तैयार हैं. एनडीए पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, भाजपा का आदमी गद्दी पर बैठेगा, जो हम कतई नहीं चाहते.

भाजपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने और बांग्लादेशी घुसपैठ का हवाला देकर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं. इन दोनों को मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने का नजर आता है, सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ नजर आती है. मोहन भागवत हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमानों का TFR रेट सबसे ज्यादा गिरा है.

वक्फ कानून का विरोध करते हुए AIMIM चीफ ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में वक्फ काला कानून बनाया है, जो हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों को हमसे छीनना चाहता है. उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और आंध्र के चंद्रबाबू नायडू की आलोचना कर कहा कि ये नेता इस कानून की तारीफ कर रहे हैं. मैंने भारत की सबसे बड़ा महापंचायत लोकसभा में कानूनी दलीलें देकर इस काले कानून को झूठा साबित कर दिया.

