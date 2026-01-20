Advertisement
Kishanganj News: 'हमारी आबादी मात्र 30 फीसदी है...', AIMIM विधायक ने मुस्लिम बच्चों को दी ये सलाह

AIMIM MLA Tausif Alam News: AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 48 करोड़ है और उसमें मुसलमानों की आबादी मात्र 30 फीसदी है. उन्होंने बच्चों को डराते हुए कहा कि आने वाला समय खासकर मुसलमानों के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है.

AIMIM विधायक तौसीफ आलम
AIMIM विधायक तौसीफ आलम

AIMIM MLA Tausif Alam Statement: AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने मुस्लिम बच्चों से IAS-IPS अधिकारी बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों के साथ बड़ी साजिश हो रही है. इसे रोकने के लिए IAS-IPS अधिकारी बनकर DM और SP की कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है. विधायक तौसीफ आलम किशनगंज जिले के बहादुरगंज में एक मदरसे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने मदरसों के छात्रों को संबोधित कहा कि आने वाला समय खासकर मुसलमानों के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है. उन्होंने SIR का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काटने और उसे बंग्लादेशी घोषित करने के लिए लाया गया है. 

विधायक ने कहा कि बहुत सारे मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काटकर हमारे पीछे साजिश रची जा रही है. उन्होंने देश की जनसंख्या के आंकड़े देते हुये कहा कि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 48 करोड़ है और उसमें मुसलमानों की आबादी मात्र 30 फीसदी है. उन्होंने आगे कहा कि संख्या बल के आधार पर इस साजिश को खत्म नहीं किया जा सकता, न ही बंदूक या तलवार से. विधायक ने मदरसे के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि इस साजिश को खत्म करने के लिए हमारे मुसलमान बच्चे जज बनकर न्यायालय की कुर्सी पर, IAS बनकर DM की कुर्सी पर, और IPS बनकर SP की कुर्सी पर बैठें. जिस दिन ऐसा होगा, तभी इस साजिश को जड़ से खत्म कर सकते हैं. 

विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने युवा पीढ़ी को सपना दिखाते हुए बोले कि आने वाला समय हिंदुस्तान की कुर्सी आपके कंधे पर होगी. आप में से कोई देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा. तौसीफ आलम ने जोर दिया - मैं चाहता हूं कि IAS और IPS की कुर्सियां हमारे मुसलमानों के पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में हों. मुकाबला हम न तलवार से, न बंदूक से, न संख्या बल से कर सकते हैं, बल्कि आने वाले वक्त में IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर करेंगे.

रिपोर्ट- अमित सिंह

