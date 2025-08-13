'21 अगस्त से सीमांचल में होगा बवाल', ओवैसी की पार्टी AIMIM का खुला ऐलान, जानें पूरा मामला

Kishanganj News: चुनाव आयोग ने सीमांचल समेत किशनगंज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की. इसमें किशनगंज से 1 लाख 45 हज़ार यानी लगभग 11.8 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. वैसे लोगों को अपना नाम पुनः वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुल ग्यारह दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध करवाना होगा. ऐसे में लोग अब निवास प्रमाण पत्र बनवाने में जुटे हैं.

वहीं, निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नीतीश सरकार की घेराबंदी शुरू कर दिया है. सीमांचल के चारों जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में वोटर लिस्ट में नाम पुनः जोड़ने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सरकारी कर्मी पर धांधली करने का आरोप एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लगाया है.

अख्तरुल ने कहा कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रहे है. एक एक प्रखंड कार्यालयों में 30 हजार से अधिक निवास प्रमाणपत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की निवास प्रमाण पत्र को लेकर बरती जा रही धांधली को लेकर पूर्णिया और किशनगंज में एआईएमआईएम की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है.

अख्तरुल ईमान ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 20 अगस्त तक सभी पैंडिंग पड़े निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, तो 21 अगस्त से सभी सीमांचल के प्रखंड मुख्यालय में अनशन शुरू किया जायेगा. वहीं, सीमांचल में बंग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले ग्यारह साल में सरकार ने कितने बांग्लादेशी को भारत से निकाले हैं, इसके लिए सरकार को स्वेत पत्र जारी करना चाहिए. 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है उन्हें गवाही देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सीमांचल में मुसलमान और दलितों की आबादी है. हिन्दू मुस्लिम इस इलाके में शांति से रहते है, उसके बीच नफरत फैलकर उसे बांटने का काम बीजेपी के लोग कर रहे है. अख्तरुल ने कहा कि सही मायने में कोई देश में बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए हैं तो उन्हें गर्दन में हाथ डालकर निकालने का कार्य करें, मैं भी आपके साथ हूं.

रिपोर्ट: अमित सिंह

