AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का सीएम योगी पर हमला, कहा- मुसलमानों को टारगेट कर सांप्रदायिक वोट जुटा रहे

बिहार में विधानसभा चुनावी माहौल के बीच एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट करके सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. ईमान ने कहा कि सीएम योगी का पूरा एजेंडा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनावी लाभ लेना है.

अख्तरुल ईमान ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में लाक़ानूयीयत की इंतेहा है. वहां न लोकतंत्र बचा है, न कानून का राज. उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार अब कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक कोर्ट की अनुमति न मिले, तब तक किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. इसके बावजूद, सीएम योगी अदालत के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं.

अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि योगी सरकार चुन-चुनकर मुसलमानों के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है. उन्होंने कहा कि अब हमारे धर्मगुरु तौकीर रजा को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से अपने गहरे लगाव और मोहब्बत का संदेश दिया. ईमान ने कहा कि यह सीएम योगी का मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को छीनने का प्रयास है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है.

अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमानों को दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी. देश के संविधान ने हर धर्म और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए हैं. उन्होंने कहा कि समाज में डर का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता अब जागरूक है और ऐसे नेताओं को जवाब देगी.

रिपोर्ट- अमित कुमार सिंह

