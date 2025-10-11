Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957963
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का सीएम योगी पर हमला, कहा- मुसलमानों को टारगेट कर सांप्रदायिक वोट जुटा रहे

एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:37 PM IST

Trending Photos

एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान
एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान

बिहार में विधानसभा चुनावी माहौल के बीच एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट करके सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. ईमान ने कहा कि सीएम योगी का पूरा एजेंडा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनावी लाभ लेना है.

अख्तरुल ईमान ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में लाक़ानूयीयत की इंतेहा है. वहां न लोकतंत्र बचा है, न कानून का राज. उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार अब कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक कोर्ट की अनुमति न मिले, तब तक किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. इसके बावजूद, सीएम योगी अदालत के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं.

अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि योगी सरकार चुन-चुनकर मुसलमानों के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है. उन्होंने कहा कि अब हमारे धर्मगुरु तौकीर रजा को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से अपने गहरे लगाव और मोहब्बत का संदेश दिया. ईमान ने कहा कि यह सीएम योगी का मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को छीनने का प्रयास है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है.

Add Zee News as a Preferred Source

अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमानों को दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी. देश के संविधान ने हर धर्म और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए हैं. उन्होंने कहा कि समाज में डर का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता अब जागरूक है और ऐसे नेताओं को जवाब देगी.

रिपोर्ट- अमित कुमार सिंह

ये भी पढ़ें- चिराग को BJP ने दिया झटका! सूत्रों के मुताबिक, इस सीट से BJP विधायक को दिया टिकट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

AIMIMAkhtarul Imancm yogibihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
चिराग को BJP ने दिया झटका! सूत्रों के मुताबिक, इस सीट से BJP विधायक को दिया टिकट
bihar chunav 2025
संजय झा का पलटवार, कहा- तेजस्वी 15 साल के शासन और Land For Job Scam का दें हिसाब
Ashwini Choubey
'तेजस्वी का हर घर नौकरी वादा झूठ, घुसपैठ से बढ़ी मुस्लिम आबादी': अश्विनी चौबे
Prashant Kishor
उनका वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ: प्रशांत किशोर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार में ओवैसी 16 जिले के 32 विधानसभा सीटों पर दिखाएगी अपना दम
Bihar Election 2025
NDA सीट बंटवारे पर बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा- जल्द बनेगी सहमति
Ramkripal Yadav
सीट शेयरिंग से पहले NDA में बड़े उलटफेर की आशंका! उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- कुछ दलों...
Manisha Rani
कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस फेम मनीषा रानी? 'राइज एंड फॉल' में उड़ा रही गर्दा
bihar chunav 2025
घोसी विधानसभा सीट बनी महागठबंधन की 'अग्निपरीक्षा', CPI-ML और RJD में खींचतान!
Amrapali Dubey
रहें तैयार... आज शाम आम्रपाली दुबे की 'टीवी वाली बीवी' फिल्म का होगा प्रीमियर