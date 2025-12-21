Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048825
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

करोड़ों की योजना, कौड़ियों का माल! रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट-सरिया देख भड़कीं जनता

Ramzan River News: किशनगंज का लाइफ लाइन माने जाने वाली रमजान नदी के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट में निर्माण कंपनी पर स्थानीय लोगों ने घटिया ईंट-सरिया का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. डीएम ने कहा कि जांच के बाद होगी कार्रवाई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:31 PM IST

Trending Photos

रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट-सरिया देख भड़कीं जनता
रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट-सरिया देख भड़कीं जनता

Ramzan River Project: किशनगंज शहर के बीचों-बीच बहने वाली रमजान नदी को बचाने और उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए 9 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में नदी का डिसिल्टेशन, चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण शामिल है. बाढ़ नियंत्रण और जल निस्तारण विभाग की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का कार्य JPCPL नामक कंपनी को सौंपा गया है. 

मानकों के अनुसार नहीं हो रहा रमजान नदी पर काम

रमजान नदी का प्रोजेक्ट (Ramzan River Project) की कुल लंबाई 9.45 किलोमीटर है, जो शहर के ढेकसारा पुल से मझिया पुल तक फैला हुआ है. वहीं, शहर के खगड़ा देवघाट क्षेत्र में रमजान नदी के किनारे कंपनी की तरफ से इस्तेमाल की जा रही ईंटों की गुणवत्ता पर स्थानीय लोग सवाल खड़े कर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि एस्टीमेंट के मानकों को अनदेखा कर घटिया ईंट का इस्तेमाल और नदी किनारे बनाए जा रहे पीलरों में इस्तेमाल लोहे की छड़ भी मानकों के अनुसार नहीं लगाया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल जारी रहा तो यह प्रोजेक्ट नदी के लिए खतरा बन सकता है. लोगों ने जिला प्रशासन से निर्माण कंपनी पर कार्रवाई कर उसे ब्लैक लिस्टेड करने का मांग किया है.

कार्य की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई होगी-डीएम

इस मामले में जिला पदाधिकारी विशाल राज बताया कि रमजान नदी का सौंदर्यीकरण कार्य यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है. उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी की ओर से घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की शिकायत उनके संज्ञान में आई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि चल रहे कार्य की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें: 'डरी हुई हैं नुसरत परवीन', हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बड़ा बयान

TAGS

Ramzan RiverKishanganj News

Trending news

Ramzan River
करोड़ों की योजना, कौड़ियों का माल! रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट देख भड़कीं जनता
Bihar News
'डरी हुई हैं नुसरत परवीन', हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बड़ा बयान
Bhagalpur News
भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, स्टेशन चौक से कोतवाली तक दुकानें हटाई गई
Khesari Lal Yadav
इस बार कुछ बड़ा होने वाला है! खेसारी का 'आग लगइबू का' टीजर आउट, अब मचेगा असली गदर
Bhojpuri news
एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज
Katihar News
Katihar News: नकली कोडीन सिरप बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार का अपहरण करने की कोशिश
Bihar Trains Late
20-20 घंटे लेट हो रही ट्रेन! बिहार के यात्री परेशान, घने कोहरे ने बिगाड़ा शेड्यूल
Train Price increased
मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा, पटना से दिल्ली का सफर 20 रुपये तक होगा महंगा
patna news
'राहुल गांधी के खून में ही भारत...', संजय सरावगी के बयान से विवाद होना तय
Kishanganj News
Kishanganj: सरकारी बाबुओं की लापरवाही से विधवा और दो बच्चों का भविष्य दांव पर