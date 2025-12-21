करोड़ों की योजना, कौड़ियों का माल! रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट-सरिया देख भड़कीं जनता

Ramzan River Project: किशनगंज शहर के बीचों-बीच बहने वाली रमजान नदी को बचाने और उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए 9 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में नदी का डिसिल्टेशन, चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण शामिल है. बाढ़ नियंत्रण और जल निस्तारण विभाग की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का कार्य JPCPL नामक कंपनी को सौंपा गया है.

मानकों के अनुसार नहीं हो रहा रमजान नदी पर काम

रमजान नदी का प्रोजेक्ट (Ramzan River Project) की कुल लंबाई 9.45 किलोमीटर है, जो शहर के ढेकसारा पुल से मझिया पुल तक फैला हुआ है. वहीं, शहर के खगड़ा देवघाट क्षेत्र में रमजान नदी के किनारे कंपनी की तरफ से इस्तेमाल की जा रही ईंटों की गुणवत्ता पर स्थानीय लोग सवाल खड़े कर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि एस्टीमेंट के मानकों को अनदेखा कर घटिया ईंट का इस्तेमाल और नदी किनारे बनाए जा रहे पीलरों में इस्तेमाल लोहे की छड़ भी मानकों के अनुसार नहीं लगाया गया है.

कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल जारी रहा तो यह प्रोजेक्ट नदी के लिए खतरा बन सकता है. लोगों ने जिला प्रशासन से निर्माण कंपनी पर कार्रवाई कर उसे ब्लैक लिस्टेड करने का मांग किया है.

कार्य की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई होगी-डीएम

इस मामले में जिला पदाधिकारी विशाल राज बताया कि रमजान नदी का सौंदर्यीकरण कार्य यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है. उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी की ओर से घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की शिकायत उनके संज्ञान में आई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि चल रहे कार्य की जांच करवाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अमित सिंह

