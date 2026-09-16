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अमेरिकी लड़की को नेपाल के युवक से हुआ लव, बिहार में घुसते ही हो गया 'गजबे ट्विस्ट'

अमेरिका की एक लड़की को नेपाल के एक युवक से सोशल मीडिया पर प्रेम हो गया. युवक से शादी करने के लिए वह अमेरिका से भूटान के रास्ते नेपाल आ गईं. वहीं, अपनी शादी की तैयारी के लिए जब वह नेपाल से बिहार आईं, तो बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ लिया, फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ.

Written ByShailendra
Published: Sep 16, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:39 PM IST
अमेरिकी लड़की को नेपाल के युवक से हुआ लव, बिहार में घुसते ही हो गया 'गजबे ट्विस्ट'
Image Credit: नेपाल के लड़के पर आया अमेरिकी लड़की का दिल, किशनगंज बॉर्डर पर पकड़ी गई (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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