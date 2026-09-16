अमेरिकी लड़की को नेपाल के युवक से हुआ लव, बिहार में घुसते ही हो गया 'गजबे ट्विस्ट'

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सोशल मीडिया वाला प्यार भी बड़े गजब के मोड़ लाता है. अब बिहार के किशनगंज से सटे भारत-नेपाल बॉर्डर का ही मामला देख लीजिए. 15 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को किशनगंज जिला के दिघलबैंक सीमा स्तंभ संख्या 130 के पास SSB के जवानों ने एक विदेशी लड़की को संदिग्ध हालत में घूमते देखा. पूछताछ शुरू हुई तो मामला किसी जासूसी या गड़बड़ी का नहीं, बल्कि लव स्टोरी का निकला.
दरअसल, लड़की भूटान मूल की है, जिसे अब अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है. उसके पिता आज भी भूटान में ही रहते हैं. कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातचीत नेपाल के एक लड़के से शुरू हुई थी. धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई. अपने प्रेमी से मिलने के लिए वह भूटान के रास्ते नेपाल पहुंची थी.
खरीदारी करने आई थी भारत
21 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को दोनों नेपाली रीति-रिवाज से शादी करने वाले हैं. शादी की तैयारियों के बीच दोनों 15 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को कुछ सामान खरीदने के लिए भारत की सीमा में स्थित दिघलबैंक बाजार आए थे. बाजार से लौटते वक्त एसएसबी के जवानों को विदेशी लड़की पर शक हुआ और उन्होंने उसे रोककर कागजात मांगे. विदेशी नागरिक होने के नाते सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल परमिट की बारीकी से जांच की.
किशनगंज पुलिस ने क्या कहा, जानिए
किशनगंज पुलिस ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की की हरकत या इरादा कहीं से भी संदिग्ध नहीं मिला. जांच में सभी कागजात बिल्कुल सही पाए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल से दोनों बस खरीदारी करने भारतीय सीमा में आए थे. पूछताछ और कागजात की जांच में पुलिस पूरी तरह संतुष्ट है. कोई गड़बड़ी न मिलने पर लड़की को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं बनता था. इसलिए सुरक्षा के लिहाज से नेपाल पुलिस की मौजूदगी में उसे सही-सलामत छोड़ दिया गया. फिलहाल, दोनों वापस नेपाल लौट चुके हैं और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए हैं.