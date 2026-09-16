अमेरिकी लड़की को नेपाल के युवक से हुआ लव, बिहार में घुसते ही हो गया 'गजबे ट्विस्ट'

किशनगंज पुलिस ने क्या कहा, जानिए

किशनगंज पुलिस ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की की हरकत या इरादा कहीं से भी संदिग्ध नहीं मिला. जांच में सभी कागजात बिल्कुल सही पाए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल से दोनों बस खरीदारी करने भारतीय सीमा में आए थे. पूछताछ और कागजात की जांच में पुलिस पूरी तरह संतुष्ट है. कोई गड़बड़ी न मिलने पर लड़की को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं बनता था. इसलिए सुरक्षा के लिहाज से नेपाल पुलिस की मौजूदगी में उसे सही-सलामत छोड़ दिया गया. फिलहाल, दोनों वापस नेपाल लौट चुके हैं और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए हैं.