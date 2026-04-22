'बीवी को खिला कौन रहा और...', तीन तलाक कानून पर मौलाना रहमानी ने उठाए सवाल, जानें क्या-क्या बोले?

Kishanganj News: अमीर-ए-शरियत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने किशनगंज में आयोजित शिक्षा को लेकर कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीन तलाक कानून की प्रभावशीलता और उसके सामाजिक परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं. उन्होंने कानून बनाने के उद्देश्य और धरातल पर उसकी वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि तीन तलाक कानून के आने से समस्याएं खत्म नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी हैं.

​मौलाना रहमानी ने तर्क दिया कि किसी भी नीति या कानून का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सुविधा प्रदान करना और समाज की कुरीतियों को दूर करना होना चाहिए था. मगर, मौजूदा कानून के कारण समस्याएं कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आम लोगों को आसानी हो और समाज की बुराइयां दूर हों, लेकिन हमारी समझ के अनुसार इस कानून से समस्याएं बढ़ी हैं, खत्म नहीं हुई हैं और न ही हो सकती हैं.

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कानून की खामियां और सामाजिक संकट पर मौलाना रहमानी ने एक बड़ी व्यावहारिक कमी की ओर इशारा किया. उन्होंने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता है और उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण का जिम्मा कौन उठाएगा.

उन्होंने बताया कि अगर किसी आदमी ने ऐसा काम किया है, तो वह जेल चला गया. अब वह जेल में है और तलाक भी नहीं हुआ है, तो उसकी बीवी को खिला कौन रहा है और बच्चे को पाल कौन रहा है, तो क्या समस्या दूर हुई या समस्या पैदा हुई?

मौलाना रहमानी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक इस पूरे मामले पर सटीक डेटा और जमीनी हकीकत सामने नहीं आती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि क्या यह कानून वास्तव में समाज से इस कुरीति को दूर करने में सफल रहा है.

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रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

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