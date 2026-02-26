Advertisement
अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज से अररिया जाते हुए दिनाजपुर रोड हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना

 Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह सीमांचल के किशनगंज दौरे पर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की. मंदिर के पुजारी और सचिव ने मंदिर संरक्षण की अपील की, क्योंकि दिनाजपुर रोड चौड़ीकरण के कारण मंदिर खतरे में है. गृहमंत्री ने उपमुख्यमंत्री को हस्तक्षेप का निर्देश दिया। यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:28 PM IST

अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज से अररिया जाते हुए दिनाजपुर रोड हनुमान मंदिर में की भव्य पूजा अर्चना
अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज से अररिया जाते हुए दिनाजपुर रोड हनुमान मंदिर में की भव्य पूजा अर्चना

 Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज पहुंचे. रात्री विश्राम उन्होंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में किया, जहां से अगले दिन अररिया जाने के क्रम में वे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के समीप संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंचते ही उन्होंने पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं से हाथ हिलाकर अभिवादन किया. यह स्थल स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है और मंदिर का महत्व क्षेत्रीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में काफी उच्च है.

मंदिर में पूजा और श्रद्धालुओं से संवाद
मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की. मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह स्थल भक्तों के लिए बेहद श्रद्धेय है और कोई भी भक्त इस मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटता. अमित शाह ने श्रद्धालुओं के साथ समय बिताते हुए उनकी भावनाओं का आदर किया और स्थानीय आस्था के महत्व को समझा.

मंदिर संरक्षण की अपील और गृहमंत्री का निर्देश
मंदिर के सचिव सुबोध माहेश्वरी ने गृहमंत्री से मंदिर के अस्तित्व को बचाने की अपील की. उन्होंने बताया कि दिनाजपुर रोड के चौड़ीकरण के प्रस्ताव के कारण मंदिर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. अमित शाह ने मौके पर मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निर्देश दिया कि मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए.

पूर्व यात्राओं और धार्मिक महत्व की याद
इससे पहले 2022 में भी गृहमंत्री अमित शाह किशनगंज आगमन के दौरान ऐतिहासिक लाइन बुरी काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं. इस दौरान उनका ध्यान स्थानीय धार्मिक स्थलों के संरक्षण और श्रद्धालुओं के हित पर रहा. मंदिर संरक्षण और स्थानीय आस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक बार फिर स्पष्ट रूप से दिखाई दी.

